外電︰Shein潛在上市估值降至500億美元　憂取消小額豁免影響盈利

綫上快時尚零售商Shein擬到英國倫敦上市，據外電引述消息指，Shein將潛在上市估值下調至約500億美元（約3,894.5億港元），較2023年的融資時估值低約四分之一。



Shein在2023年上一輪融資中的估值為660億美元，較前一年前的峰值低了約三分之一。而消息所提及的最新的IPO目標估值意味Shein連續第二次降價融資。

圖為2025年2月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席年度全國祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）並發表講話。（Reuters）

特朗普取消郵寄至美國「小額豁免」

在特朗普上場後宣布取消商品的「小額豁免」，令市場對Shein的業務前景感到憂慮，可能損害其的盈利能力並推升商品售價，因為這豁免令Shein的商品保持低價。

A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. （REUTERS）

報道指，最終Shein的IPO估值將取決於美國取消「小額豁免」對零售商業務的影響，這需要時間去評估。

有報告指出，Shein及競爭對手Temu每天運往美國的包裹總數可能佔到「小額豁免」條款下的包裹的30% 以上。