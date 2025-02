外電︰Shein潛在上市估值降至500億美元　憂取消小額豁免影響盈利

綫上快時尚零售商Shein擬到英國倫敦上市,據外電引述消息指,Shein將潛在上市估值下調至約500億美元(約3,894.5億港元),較2023年的融資時估值低約四分之一。



Shein在2023年上一輪融資中的估值為660億美元,較前一年前的峰值低了約三分之一。而消息所提及的最新的IPO目標估值意味Shein連續第二次降價融資。

在特朗普上場後宣布取消商品的「小額豁免」,令市場對Shein的業務前景感到憂慮,可能損害其的盈利能力並推升商品售價,因為這豁免令Shein的商品保持低價。

A Shein logo is pictured at the company's office in the central business district of Singapore, October 18, 2022. (REUTERS)