偷情、遲到無所遁形　位置監察App或成澳洲近3年最大宗科技IPO

家中有長者怕他們走失，可以怎辦？美國家庭追蹤應用程式Life360可以協助追蹤群組內的其他使用者位置，目前每月活躍用戶約1,800萬。公司有計劃在澳洲上市，如能成事將會是當地3年以來最大宗科技新股。

集資約1億美元 正接觸投資者

《路透社》引述基金經理報道，Life360正接觸潛在投資者，公司估值達到6.75億美元。該公司計劃今年中上市，集資約1億美元。如能成事，將會是2016年管理軟件商Bravura Solutions上市之後，澳洲最大宗科技股IPO。

Life360可以實現時示群組內各成員的所在地。（Life360網頁）

可監察家中小孩、長者位置

Life360的特點是免費版也有不少功能，可以把不同人士加入群組，透過GPS等定位功能，讓群組內其他人得知各人的位置。市面上其實有不少這類程式，原意是監察家中長者、小孩在甚麼地方。

至於付費服務就包括一鍵強制顯示地點等，甚至直接聯絡職員的求助鍵等，在老人家走失時可以緊急使用。

除了路徑監測，知道對方到過甚麼地方，這程式還有提示功能，到達指定地點時會有提示，可讓家長知道小朋友是否準時上學。（Life360網頁）

可App內對話 用途廣泛

以Google Play介紹來看，群組不限於家人，還可以開設朋友群組、波友群組等，並設有聊天功能，因此用途廣泛。例如在郊遊前加入群組，各人走散之後也能清楚對方位置，聯絡在某個地方集合。

當然，這項程式是以監控男女朋友有沒有去不明地方，或者是約定時間遲到了，看看對方是否還未出門口等。

有投資者引述瑞信資料，指出該程式每月約1,800萬名活躍用家，一半在美國以外地區，而澳洲就有約30萬名。