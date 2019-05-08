巴菲特和芒格都在警告特朗普：不應脅迫央行減息

美國總統特朗普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）、白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）等在內的政府官員近期均以通脹較低為由敦促美聯儲降息。彭斯5月3日接受媒體採訪時說，我們並未看到任何通脹壓力，美聯儲可能該考慮降息了。

或許正是基於此背景，「股神」巴菲特（Warren E. Buffett) 多年的老搭檔、也是伯克希爾哈撒韋公司的副董事長芒格（Charlie Munger）5月6日在接受CNBC採訪時表示，歐美領導人不應該脅迫央行降息。

芒格談到，「很擔心民主主義者產生這樣一個信念——認為只要印錢就可以解決所有問題。這到最後肯定會完蛋，如果你印了太多錢，結局就會像委內瑞拉一樣。」

委內瑞拉因為濫印鈔票，遭遇著歷史最嚴重的惡性通脹危機之一，最新資料顯示，該國通脹率已經超過1,600,000%。

「股神」巴菲特也表達了類似立場，他說道：「我無法想像一個世界，能充滿就業、5%的預算赤字、還有3%的長期債券收益率。」

巴菲特認為特朗普不應該逼迫美聯儲降息。（新華社）

失業率低非健康信號

美國勞工部5月3日公佈的資料顯示，美國4月失業率降至3.6%，創近50年來新低，但薪資漲幅低於預期。仔細分析4月就業資料可以看出，美國就業形勢並非表面看上去那樣美好。美國致同會計師事務所首席經濟學家戴安娜·斯旺克（Diane Swonk）指出，4月失業率下降主要是因為勞動參與率下降，即部分人放棄找工作而退出就業市場，這不是一個健康的信號。她表示，美聯儲盡力延長美國經濟擴張週期，就是希望更多放棄找工作的人重返就業市場。4月，衡量在職和求職人口總數占勞動年齡人口比例的勞動參與率較前月小幅降至62.8%。當月約有49萬美國人退出就業市場，創一年半以來新高。

對此，有分析指出，美聯儲維持當前的利率政策是最佳選擇，而特朗普對美聯儲的「督促」——降息，只會讓美國經濟雪上加霜。這與上述巴菲特和芒格的觀點類似。

此外，值得關注的是，近日，歐盟委員會警告歐元區風險，將歐元區2019年GDP增速由1.3%下調至1.2%，2020年預期由1.6%下調至1.5%；將意大利2019年經濟增速由0.2%下調至0.1%，為歐盟最低經濟增速；將德國2019年GDP增速預期由1.1%下調至0.5%。歐盟委員會預計2019年歐元區失業率為7.7%，2020年將下降至7.3%預計歐元區今年通脹為1.4%，2020年為1.4%。

這進一步表明，歐央行在進行貨幣政策調整時也許謹慎。「加息」或「降息」的舉措若不當，都會令經濟「雪上加霜」。