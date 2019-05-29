美國10年期國債孳息率跌至19個月低點　經濟亮紅燈

美國基準10年期國債收益率，在當地時間周二（28日）跌至19個月低點，因為華爾街更加確信國際貿易摩擦對美國GDP增長的影響將超過最初的預期。

10年期美國國債孳息率（與價格走勢相反）跌至2.269%左右，為19個月低點。30年期美國國債孳息率為2.699%，為2017年以來的最低水平。2年期美國國債孳息率為2.133%。3個月期美國國債孳息率為2.361%，保持了收益率曲線的部分倒掛。

近幾個月來，隨着零售商、芯片製造商和其他有關的美國經濟部門爭相尋找新的供應鏈並搬遷業務，美國國債利率一直受到影響。越來越多的投資者現在認為，隨着總統特朗普（Donald Trump）減稅政策的效果逐漸減弱，以及貿易摩擦日益增多，經濟預測受到影響，美聯儲可能不得不在2019年晚些時候下調隔夜拆借利率。並且會僅以影響資本市場。



摩根士丹利近日指出，債市正亮起紅燈，美國的企業利潤和經濟增長面臨風險。

市場對美國經濟前景持悲觀預期。（視覺中國）

服務業正「顯著放緩」

該公司首席股權策略師米高·威爾遜（Michael Wilson）表示：「最近的數據顯示，美股的利潤和經濟風險比大多數投資者認為的更糟糕。」Wilson指出，最近一份來自金融數據公司IHS Markit的調查顯示，美國製造業活動在5月跌至9年來的最低點，而美國服務業正「顯着放緩」，這是美國經濟的一個關鍵領域。

事實上，在進入2019年之後，越來越多的分析師提醒市場注意美債收益率倒掛及美國經濟面臨衰退風險的問題。

盛寶銀行宏觀經濟分析主管丹比克（Christopher Dembik）在最新研報中指出，根據美債孳息率曲線倒掛這個市場最青睞的指標，美國經濟衰退的風險正變得越來越可信。如果政策制定者不介入經濟刺激，那麼增長改善的希望可能會迅速消失。

摩通降美國第二季經濟增長

德銀則在報告中詳細描述了「收益率曲線」如何成為市場公認的經濟周期指標，並指出如果2年和10年期國債孳息率倒掛持續超過三個月，下一波經濟衰退就可以說近了。

摩根大通首席美國經濟學家邁克爾·費羅利（Michael Feroli）在一份研究報告中說，該公司下調了其對美國二季度經濟增長的預測，從2.25%下調至1%。牛津經濟諮詢社將預測值從1.6%下調至1.3%。巴克萊銀行則將預測值從2.2%下調至2%。