監管風暴正式開啟　中國77家藥企被檢查

醫藥行業風波再起，一場圍繞醫藥企業財務問題的監管風暴刮向中國醫藥上市公司。醫藥股在6月4日、6月5日出現普跌，市值縮水超過500億元（人民幣‧下同）。

《界面新聞》報道，中國財政部發佈在昨日發出公告，決定於2019年6月至7月開始檢查中國醫藥行業的會計資訊品質。商業賄賂、藥品回扣等問題是監管機構重點整治的行業頑疾。



名單顯示，此次檢查共涉及77家中國醫藥企業，其中中國財政部監管局檢查15家藥企，包括恒瑞醫藥（600276.SH）、複星醫藥（600196.SH）、上海醫藥（601607.SH）、步長製藥（603858.SH）、華潤三九（000999.SZ）5家上市醫藥龍頭，以及賽諾菲、施貴寶、禮來3家國際知名企業。



中國地方財政廳（局）各檢查2家藥企，共62家企業，涉及智飛生物（300122.SZ）、同仁堂（600085.SH）、天士力（600535.SH）、石藥集團（01093.HK）等22家上市公司或其子公司。

中國醫藥企業銷售費用問題引關注。（視覺中國）

藥企銷售費用佔比按年增2個百分點

此次檢查的重點內容包括：費用的真實性，即銷售費用列支是否有充分依據，是否真實發生；是否存在以諮詢費、會議費、住宿費、交通費等各類發票套取大額現金的現象。是否存在醫療機構將會議費、辦公費、設備購置費用等轉嫁醫藥企業的現象；是否存在通過專家諮詢費、研發費、宣傳費等方式向醫務人員支付回扣的現象。此外，檢查重點還包括成本真實性、收入真實性以及其他方面。



此次檢查涉及藥品採購、生產、推廣、銷售各個環節，其中銷售費用核查是重中之重，目的是為了“擠水分”，揭示藥價形成機制，為治理藥價虛高問題提供第一手資料。近期康美藥業財務造假、步長製藥被問詢等引發關注，或成為此次檢查的導火線。



根據Wind分類，2018年298家A股上市藥企（不包括*ST長生）的銷售費用合計達到2,434.14億元，按年增長近36%，佔總營收的比重達到17%，相較上年增長2個百分點。更有甚者，其中35家企業的銷售費用佔營收的比重超過50%。



從銷售費用佔營收比重來看，這次被檢查的27家上市企業中有19家佔比超過10%，其中奧賽康以61.78%的比例位於首位，步長製藥以58.81的比例次之，華潤三九居於第三，對應比例為48.17%。