法國巴黎航空展揭幕　傳空中巴士接獲訂單額逾千億港元

法國巴黎航空展周一揭幕，空中巴士大型訂單不斷，據《路透》引述消息人士指出，美國最大航空公司美國航空，快將向空中巴士落實訂購最多50架新推出的A321XLR單引擎長程客機。當中包括來自早前對其他空巴型號飛機的訂單。

《彭博》則報道，Air Lease亦有意購入100架A321XLR客機，以目錄價計為110億元（美元‧下同），首批確實訂單有27架。同時，又購入23架A321neo，以及50架A220小型客機。A321neo每架目錄價1.295億元，而A220每架9,150萬元。

消息人士指出，如果洽談順利，有關交易或於6月23日結束的法國巴黎航空展期間簽訂協議。不過，美航主要負責人不會出席航展。報道又指出，美航仍未決定一旦落實訂單後，期望的交付時間表。

法國巴黎航空展揭幕 空中巴士公司或成大羸家

另一方面，空中巴士獲維珍航空合共租購14架空巴A330-900客機，目錄價為41億元。

維珍會向空巴購入8架A330-900客機，並透過旗下的Air Lease租入6架A330-900。

計及14架A330-900客機訂單，以及A321XLR等訂單，兩間公司訂單總值達到1,139億港元

此外波音行政總裁米倫伯格(Dennis Muilenburg)預期，在兩宗737 MAX飛機空難後，需要一段時間才可重建消費者對該公司的信任。