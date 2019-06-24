中國地方債銷售火爆　1分鐘賣6.5億

分析指出，中國地方債銷售火爆主要是因為其有着嚴格的額度確定流程以及國家財政支持，具有低風險的投資特質。

內地媒體報道，6月18日至20日，中國廣東省地方政府債券「粵港澳大灣區生態環保建設專項債券首次通過商業銀行向個人和對公投資者發售，債券期限5年，發行金額22.5億元人民幣（1人民幣約合0.147美元），最低起投金額僅100元，票面利率3.34%，較同期限國債利率高25基點，募集資金將全額用於粵港澳大灣區內廣州和佛山兩座城市的3個污水處理項目。

根據建行廣東分行的宣傳資料顯示，這批地方債券是由廣東省人民政府發行並承擔按期支付利息和歸還本金責任，是由廣東省財政廳具體辦理債券發行、利息支付和本金償還等事項的記賬式債券。

報道稱，此次地方債發行的一大特點是「銷售火爆」，「瞬間被兜售一空」。有客戶經理表示，「上午十時開賣後僅1分鐘6.5億額度就全部認購完了。」

地方債風險低被追捧

報道進一步指出，今年3月25日至4月3日，寧波、浙江、四川、陝西、山東、北京六個省市作為首批試點地區在櫃檯市場發行地方政府債，銷售額合計68億元，浙江、寧波兩隻地方債一發售，僅僅十分鐘，農行3.1億額度便銷售一空，興業銀行也是10分鐘內賣出上億元；在3月28日發行的上午，農行的4.5億山東地方債額度售罄。

為什麼中國地方債這麼受個人投資者歡迎？中信證券研究部固定收益首席分析師明明表示，中國地方政府債券因為有着極為嚴格的額度確定流程以及國家財政支持，在當前市場橫向對比來看，是極為穩健的低風險投資標的。