【財經點睛】聯合國指氣候暖化　令全球10年內損失8000萬個職位

有些人一直不認為全球暖化，或者是因為未「殺到埋身」，所以覺得可以得過且過。不過近年氣候反常，已經變成大家切身感受，聯合國還警告，如果持續落去，更會影響全球8,000萬份全職工作。

溫度太高難以工作 全球生產力損失

聯合國國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）發表報告，指出全球暖化會影響全球生產、職位以及經濟，愈貧窮的地方愈受影響。

全球暖化會令到大規模生產力損失，相當於在2030年損失8,000萬個職位。

相當於經濟規模2400億美元

報告以21世紀末氣溫上升1.5度為預測，推算到2030年全球有2.2%工作時間會因為高溫而損失，相等於損失了8,000萬份全職工作。如換算成經濟規模，相當於2,400億美元。

報告還指出，這只是保守估計，如果溫度升幅更大，經濟後果就更嚴重。當中最受影響的是農業和建造業，這兩種行業很受天氣炎熱影響。

溫度高於35度 熱應力可致命

ILO表示，關鍵在於溫度太高，令人體出現「熱應力」（Heat Stress），即是超出了身體可承受的溫度，這情況下會傷害人體。一般情況下，溫度高於35度而且濕度高，就有較大機會發生，不單止中暑，甚至有機會致命。

對於戶外工作的勞工來說，熱應力是職業健康風險，同時限制了工作能力與時數，從而限制了生產力。

天熱太熱，除了工作者抵受不住之外，其實也不利各種農作物成長。（路透社）

農業最受影響 建造業其次

農業是最受影響的行業。全球有大約9.4億名從業員，如果暖化情況去到預測的地步，2030年行業60%工作時間會損失。建造業亦受到嚴重影響，估計會損失19%工作時間。

其餘受到影響的行業，還包括環境服務、垃圾收集、緊急拯救、維修、運輸、旅遊、體育和部份工業。

南亞和西非最受影響，損失將分別達到4,300萬和900萬個職位。

報告指出，中低收入國家受到的打擊會更大，令他們處於更惡劣情況，包括加劇在職貧窮、非正規就業等，而進一步打擊經濟，更令這些人難以得到足夠社會保障。

如果這些地方難以活下去，不排除會出現更大型移民、難民潮。