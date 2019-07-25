今年中國超200家中小房企破產　原因揭曉

今年下半年，中國地產行業的融資成本預計將會抬升，資金面也將繼續承壓，房企的工作重心會加速向降低杠杆和加快現金回籠等目標轉移。

《每日經濟新聞》今日報道，中國的房企應該是世界上最多的了。根據2018年中國工商局統計，中國已登記註冊的房地產開發商數量達到9.7萬個。



房地產行業的發展本質是靠槓桿和債務驅動的，當兩個條件都發生改變的時候，這個行業最好的日子也就過去了。來自中國人民法院公告網的資料顯示，截至7月24日， 2019年中國274家房地產企業發佈破產公告，其中24日就有3家房產企業宣告破產。

下半年中國房地產行業資金面面臨收緊壓力。（新華社）

房企境外發債成本居高不下

從人民法院公告網長達18頁的名單中可以看到，今年破產的基本都是一些中小房企。



據克而瑞統計，從融資成本來看，今年上半年，95家房企境內發債的平均成本為4.97%，境外發債的成本則為8.34%。事實上，2018年以來，房企境外債的發債成本便一直居高不下，特別是2018年10月，境外發債成本突破8%，之後均維持在7.5%以上。



中國商業地產投資市場研究報告顯示，能夠輕易獲得融資或再融資的日子已經結束，因此，投資者需要多元化的融資手段以確保未來所需資金和降低融資成本。其調研結果顯示，銀行仍然最被依賴，超過35%的受訪者表示銀行貸款將是其主要資金來源，隨後依次為合資公司和戰略聯盟、信託、結構性產品、發行境外債券，對應比例分別為13%、12%、11%和11%。



2019年一季度，地產的過熱暗藏金融風險，在此背景下從今年第二季度以來，房企融資環境突然開始收緊。據國際金融報不完全統計，4月19日，中共中央政治局重提結構性去槓桿。同日，中國住建部約談部分城市政府負責人，強調房地產市場調控目標不動搖。地產政策趨緊信號初現。

要正視房地產金融化

5月18日，住建部再次對4個城市進行了預警提示。之後，住建部發佈預警提示、約談部分城市政府負責人，延續趨嚴態勢。6月，中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清在陸家嘴論壇上表示，必須正視一些地方房地產金融化的問題。近年來，中國一些城市住戶部門槓桿率急速攀升，相當大比例居民家庭負債率達到難以持續的水準，更嚴重的是，全社會的新增儲蓄資源一半左右投入到房地產領域，一些房地產企業融資過度擠佔了信貸資源，導致資金使用效率進一步降低。



6月後，境內債、ABS、信託、美元債都受到不同程度的政策收緊。恒大研究院報告顯示，2019年至2021年是房企有息負債的償債高峰。經過測算，截至2018年底，房地產主要管道有息負債餘額為20.3萬億元（人民幣‧下同），會在2019年至2021年集中到期，到期規模分別為6.8萬億元、6.6萬億元和5.4萬億元。