傳郭基俊掌管酒店業務　為海匯酒店引凱悅品牌　新地：不予置評

新地（0016）郭氏家族爭產多年，隨着郭炳湘在去年去世，爭產風波暫告一段落，而郭炳湘長子郭基俊亦在去年底成為新地非執行董事。據《明報》引述消息報道，新地旗下北角海匯酒店獲凱悅酒店（Hyatt）品牌授權，便是由郭基俊主導。

《香港01》向新地查詢，集團表示，不予置評。另外，在郭基俊成為集團非執行董事時，當時新地發言人曾表示，未來郭基俊會繼續參與集團旗下的業務，包括酒店業務，近期亦有積極參與新開的北角海匯酒店的投地和開業。

北角海匯酒店在去年7月正式開幕，但新地在今年5月宣布與凱悅酒店合作，引入「凱悅尚萃」（ Hyatt Centric）品牌，海匯酒店將在今年第三季以香港維港凱悅尚萃酒店的新形象登場，成為大中華區首間以「凱悅尚萃」品牌營運的酒店。

冀改善房租價格

報道引述消息人士表示，是次安排是希望改善房租價格，海匯酒店雖然是5星級酒店，但開業初期為力谷入住率，向旅行團提供的房價曾跌至1,000元以下；而凱悅尚萃以現代精品酒店為定位，根據東京銀座凱悅尚萃酒店官網，每晚房間價格約為2,488港元以上。

消息指，根據兩間酒店的合作協議，將由凱悅負責營運酒店，但未知雙方如何拆帳。