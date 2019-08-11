【財經點睛】日本人最愛旅遊目的地　台灣排第二　呢個地方再奪冠

日本是港人熱門的旅遊國家，甚至有人每年總會去幾次視為「返鄉下」，但日本人去外地旅行，喜歡到哪裡呢？

據日本旅行業協會（JATA）發布的2019年暑假人氣旅遊目的地排行榜顯示，夏威夷是日本人最愛的旅遊目的地，由去年的第2名重返第1名，其後是台灣和泰國，新加坡排第4，越南則位列第5位。

本港排在第6位，較去年升1級，去年第4的南韓，今年排降至第7名；中國大陸則跟菲律賓並列第10位，分別較去年提高了4名及3名。

在日本旅遊業協會的調查中，2015年之後夏威夷一直位居榜首，只有在2018年被台灣奪走第1的寶座。（視覺中國）

每年夏威夷的日本遊客保持150萬人次

夏威夷是日本人熱愛到訪的國家，在日本旅遊業協會的調查中，2015年之後夏威夷一直位居榜首，只有在2018年被台灣奪走第1的寶座。夏威夷州旅遊觀光局公佈的數據顯示，日本遊客在1997年達到高位，為221萬人次，目前每年日本遊客保持在150萬人次左右。

日本人對夏威夷是相當喜愛，更有台灣的中興大學有教授撰文，從日本人在經濟及文化等層面，簡述日本與夏威夷的交流。文中更指出原來在上世紀60年代，曾發生有日本青年為求前往當地，藏身於由橫濱港出發的貨船成功偷渡到當地，最終遭到夏威夷出入境管理局查出。青年在面臨遣返前，引發當地人同情要求在青年遣返前，讓他在市區觀光一番。結果青年只參觀了檀香山機場便回日本。

在70年代，日本觀光公社（JTB）更推出儲蓄3年前往夏威夷的計劃。以當時大學畢業生月薪起薪點為2萬日圓，即每月要儲蓄1萬日圓，足足要3年才可以滿足到36萬日圓旅費。至於有多少人參與？其實不論有多少人參與，卻反映出日本人對夏威夷的熱愛。

客機新型彩繪推高夏威夷人氣

圍繞夏威夷旅遊的競爭越來越激烈，全日本空輸（ANA）在今年5月24日起，以空中巴士A380巨無霸客機，投入東京往返夏威夷航線的機隊，日本航空（JAL）則與美國渡假村公司展開合作。有旅行社表示，大型噴射客機投入使用引起熱議，推高了夏威夷的人氣。

調查於5月20日至6月7日進行，訪問了312間日本旅行業協會的會員企業和旅行社負責人。