【開市快報】恒指輕微高開2點　恒地放榜後瀉2%

撰文：文顥宗
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美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（21日）突然轉軑，改稱不再考慮減稅措施，同時聯儲局議息聲明顯示，當局認為目前仍未進入減稅周期。惟兩項因素無阻美股升勢，道指收市升240點（0.92%），報26202點。港股今早靠穩，恒指開市報26272點，升2點（0.01%）；國企指數報10163點，跌13點（0.13%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.72%，報335元；友邦保險（1299）升0.13%，報77.6元；滙豐控股（0005）跌0.35%，報57元；中國平安（2318）升0.22%，報91元；港交所（0388）升0.31%，報255.2元；領展（0823）0.69%，報94.95元。
恒基地產（0012）公布中期業績，今年上半年股東應佔溢利為75.15億元，按年大減50%，股價顯着低開2.06%，報38元；電視廣播（TVB，0511）中期純利升6%，股價暫無升跌，報12.6元。
比亞迪（1211）公布，截至6月底，中期純利為14.55億元（人民幣‧下同），按年上升2.04倍，今早股價高開0.23%，報43.3元。
由立法會議員蔣麗芸父親蔣震創立的老牌工業股震雄（0057），昨日傳出管理層正就私有化的可行性作研究，及轉營房地產業務，今早股價炒起5.17%，報2.85元。