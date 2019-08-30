KKDay據報獲日本旅遊推廣機構CoolJapan入股　涉資約7800萬

香港人熱愛外遊，但近年一般「飲飲食食」已不能滿足港人的胃口，不少人愈玩愈刁鑽，令體驗式旅遊大行其道，更引起日本半官方旅遊推廣機構Cool Japan的注意。日本傳媒報道，Cool Japan擬斥資1,000萬美元（約7,840萬港元），入股台灣旅遊預訂網站KKDay，以加強推動當地體驗式旅遊的發展。

將協助KKDay擴大日本網絡

《日經新聞》報道指，Cool Japan計劃與KKDay合作，以擴大對方於日本的業務網絡，以及開發當地的體驗式行程，協助遊客了解當地的文化及自然美景。雙方亦正籌備單車旅遊行程，吸引外國旅客重覆來訪或延長行程。Cool Japan亦會透過其半官方背景，協助KKDay與地方政府協商推行旅遊項目。報道指，KKDay平台上有近92個國家的行程，惟高達四成的預訂行程均以日本為目的地。

KKDay近年進行多次融資，去年11月便宣布完成B+輪融資，獲日本LINE Ventures及阿里巴巴台灣創業者基金共同領投，過去亦獲日本最大國際旅遊集團H.I.S和香港創投基金MindWorks Ventures入股。至於Cool Japan則為日本政府於2013年支持成立的半官方機構，除了推廣日本旅遊，亦會透過旗下官民合資基金Cool Japan Fund，協助日本企業對外宣傳。