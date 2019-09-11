泰國首富謝國民稱投資中國未嘗一敗　料貿易戰倒迫經濟創新

泰國首富、正大集團資深董事長謝國民表示，雖然中國經濟面臨貿易戰及高科技競賽等風險，但相信只會迫使內地經濟更加開放及創新，對長遠經濟前景充滿信心，並指自己過去每逢中國出現危機便「加碼」投資，此策略多年來都未曾失敗。

料貿易戰刺激內地科技發展

謝國民出席一帶一路峰會時，回顧自己早於40年前改革開放之初投資中國，一直對中國發展充滿信心，「過去每當中國碰到危機，我就加注、加大投資，而每次都投對了。」他認為，貿易戰及高科技競賽等外圍因素，將會迫使中國經濟更開放及創新，長遠有利金融、貿易、投資及科技等方面發展。他又指，一帶一路重視共贏而非單贏，強調各國分享經濟成果，故此企業在投資時，應考慮對國家、人民及公司均有利的項目。

有「印尼錢王」之稱的力寶集團創辦人及主席李文正則指，一帶一路的主要目標應是推動人民幣國際化。他認為，現今的「美元世界」催生了很多不公平現象，若然人民幣成為國際主要支付工具之一，將可抗衡此一情況。李文正又稱，目前內地產能過剩的工業，正正符合發展中國家所需，符合中國與東南亞各國的共同利益。

問及投資一帶一路的風險時，中國建材（3323）董事長宋志平稱，由於部分沿線國家設有外匯管制，其貨幣亦非幣值穩定的「硬通貨」，企業須審慎應對匯兌風險，並加強風險承受能力。