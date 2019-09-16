【香港經濟】次季本地居民總收入按年升3.8%　至7597億元

政府統計處公布，今年第二季以當時市價計算的香港本地居民總收入（指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入）較上年同期上升3.8%至7,597億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為6,987億元，按年升幅為3.5%。第二季的本地居民總收入較本地生產總值多出610億元，相當於該季本地生產總值的8.7%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，第二季的香港本地居民總收入較上年同期實質上升0.8%，而本地生產總值在同季實質增長0.5%。

第二季的香港初次收入（主要包括投資收益）總流入為4,782億元，較上年同期錄得4.1%的升幅，相當於該季本地生產總值的68.4%。與此同時，第二季的初次收入總流出亦較上年同期上升3.6%至4,172億元，相當於該季本地生產總值的59.7%。

證券投資收益 按年升8%

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升0.8%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。證券投資收益較上年同期錄得8.0%的升幅，主要是由於本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加，以及本地投資者獲取的非本地長期債務證券的利息收益增加。

就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升2.5%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益上升5.7%，主要是由於非本地投資者獲取的本地長期債務證券的利息收益增加，以及非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益增加。

按國家／地區分析，在第二季，中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的38.7%。其次是英屬維爾京群島，佔19.1%。在初次收入總流出方面，中國內地及英屬維爾京群島在第二季繼續是最主要目的地，分別佔當季總流出的24.2%及23.7%。