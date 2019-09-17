陳啟宗：香港問題不是民生問題　不能把罪過推給地產商

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗，早前於集團業績報告中評論港府提出修訂《逃犯條例》後，所引發的示威抗爭活動，認為政府犯下嚴重政治失誤，部分市民受激進政治活躍人士影響。

早前他接受內地傳媒《觀察者網》訪問時，就提到包括自己於北京的朋友，都覺得民生問題是本港當前困境的核心問題，但他卻認為問題根源在於政治生態，是「意識形態鬥爭」，好比政治、宗教衝突，沒有妥協的餘地。

憂中國誤讀香港情況

他解釋，若果問題核心僅是貧富懸殊​​問題早就解決，「但這個問題的根，在香港的政治生態。這一點你們不要搞錯。我現在最擔心的問題之一，就是內地的朋友誤讀香港的情況。」

他認為，香港貧富分化的情況與美國有點類似，亦與樓價「畸高有相當一部分關係」，但不是唯一的關係，「歸根結底，香港有一批人的『政治基因』跟內地的中國人不一樣，這一小部分人從根本上不認同中華人民共和國的政體，但沒有不認同大英帝國的政體。他們認老外，不認中國人；對他們而言老外放屁是香的。」

陳啟宗又認為，普通的香港人是不關心政治，但英國人走（1997年英國將本港主權移交至中國）前，突然提出「政治」的概念，「這些年來教育掌握在泛民派手裡，香港被他們搞的高度政治化，炮製出一種反中國的身份認同。」

對於有人認為目前香港的情況是香港發展商「搞出來」，陳啟宗認為，不應該將所有罪過「推到香港房地產商的頭上。」他指本港發展商有幾個嚴重缺點，包括私心太重，社會公益心不夠；除個別人外，大都對政治一竅不通等，「只知逐利卻不承擔政治責任。可你怎麼能指望一群連政治觀念都沒有的人去承擔政治責任呢。」

「泛民搞亂政府推地」

目前香港高樓價令人難以負擔，他認為責任在於泛民廿多年來搞亂政府推地、個別地產商及個人阻礙政府賣地，令兩任特首梁振英及林鄭月娥，七年來都無法造地。