【收市總結】中美重啟經貿談判　手機設備股彈出　惟港股僅升25點

港股今日出現反彈，惟反彈力度相當疲弱，全日升幅僅有25點。港股今日得以反彈，與中美雙方從今日起重啟經貿談判有關，其中手機設備股表現最為突出，可是地產股表現疲弱，拖累大市表現。
恒生指數收市報25707點，升25點；國企指數收市報10218點，升49點，成交額為790.81億元。
瑞聲勁升逾6%
手機設備股今日表現理想，瑞聲科技（2018）升6.3%，收市報44.6元，舜宇光學（2382）升4.3%，收市報117.4元，通達集團（0698）升3.6%，收市報0.58元，高偉電子（1415）升5.8%，收市報1.28元。
豬肉股亦上揚，萬洲國際（0288）升4%，收市報7.33元，中糧肉食（1610）勁升7.3%，收市報2.63元，普甜食品（1699）升3.4%，收市報0.3元。
汽車股方面，吉利汽車（0175）升2.7%，收市報13.86元，長城汽車（2333）升1%，收市報5.17元，升1%，華晨中國（1114）升3.3%，收市報8.36元。
瑞聲勁升逾6%
手機設備股今日表現理想，瑞聲科技（2018）升6.3%，收市報44.6元，舜宇光學（2382）升4.3%，收市報117.4元，通達集團（0698）升3.6%，收市報0.58元，高偉電子（1415）升5.8%，收市報1.28元。
豬肉股亦上揚，萬洲國際（0288）升4%，收市報7.33元，中糧肉食（1610）勁升7.3%，收市報2.63元，普甜食品（1699）升3.4%，收市報0.3元。
汽車股方面，吉利汽車（0175）升2.7%，收市報13.86元，長城汽車（2333）升1%，收市報5.17元，升1%，華晨中國（1114）升3.3%，收市報8.36元。
地產股逆市低收
醫藥股及濠賭股亦上揚，中國生物製藥（1177）升3.4%，收市報10.86元，銀河娛樂（0027）升1.6%，收市報48.25元。
可是地產股及收租股表現疲弱，領展房產基金（0823）跌3%，收市報80.5元，恒基地產（0012）跌1.5%，收市報36元。
至於上市後屨創新高的百威亞太（1876）今日回落，跌3.1%，收市報31.5元。今日上市的魯大師（3601）收市報8.6元，較招股價高出逾2倍。