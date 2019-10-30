危機預警　美國經濟亮起第三個警示燈

2016年以來，美國貨幣基金指數 (monetary base)下跌23.68%，創下自聯儲局從1913年12月23日創立以來最深最長跌勢。

馬來西亞《星洲日報》當地時間10月29日報道稱，分析師警告稱，這種情況需要重視，上司美國貨幣基金指數接近這個跌幅時，還是1920年至1921年，最後出現了嚴重的通縮衰退。

1920年至1921年的經濟衰退期間，美國貨幣基數下降影響貨幣供應，導致這段期間價格水準大跌。

貴金屬分析師摩爾曼（Hubert Moolman）指出，金價在走高，而美國貨幣基數在下降，這意味着危機即將到來。

分析師憂金融市場崩潰再現

摩爾曼稱，在貨幣基數下跌之下，可用償債手段減少，並有可能引發大規模債務違約風險，由於現金流動量緊縮，才會出現自9月中旬，美國附買回利率（repo rate）飆高至10%，逼得紐約聯邦儲備銀行近10年來首次啟動附買回交易，美聯儲也從當天起，時時關注隔夜借貸市場並注入資金。

摩爾曼表示，若納入黃金價格來看，黃金與貨幣基數比率走勢依照前2次走勢來看，個別發生了美國1933年的「黃金沒收法」，以及1971年佈雷頓森林體系解體。

摩爾曼警告，這2次重大金融事件都是沒有發生在金融市場出現危機之際，但這次情況不同，金融市場崩潰恐怕又近在眼前，若發生恐釀成嚴重災難。