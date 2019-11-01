日本央行暗示寬鬆政策維持更長時間　前行長：低利率成永恒

日本央行寬鬆的貨幣政策將持續，事實上當前全球各主要央行都在實施寬鬆的貨幣政策。

聯儲局宣布年內第三次降息後，日本央行在當地時間10月31日宣布「按兵不動」，但明確了未來進一步寬鬆的立場。

日本寬鬆貨幣政策持續的時間最長。（VCG）

儘管此次該行宣布維持現行控制收益率曲線的政策框架，即維持對金融機構新增超額準備金實施-0.1%利率，及通過購買國債將10年期日本國債的收益率控制在0%左右。但該行同時宣布修改前瞻指引，表示如果達成通脹目標的經濟動能進一步走弱，那麼利率水平將保持在目前的水平甚至更低，此舉意味着該行為日後「再開閘放水」打開大門。

此前的前瞻指引，現行的大規模貨幣寬鬆政策將至少維持到2020年春天。

日本央行行長黑田東彥在同日下午召開的新聞發佈會上表示，「此次修改前瞻指引了是為了明確央行進一步寬鬆的政策傾向，預計到2020年春季都無法結束現行的大規模貨幣寬鬆政策。利率預計將保持低位，甚至可能更低。海外經濟的下行風險較大，回暖的節奏預計要晚於預期。」

白川方明料負利率將成永恒取向

日本央行前行長白川方明於10月27日出席首屆外灘金融峰會時稱，未來的貨幣政策或是「永恒」的低利率。

白川方明認為，可以預期未來相當長的一段時間，全球都將維持在很低的利率區間。因為未來的需求被耗盡了，所以利率自然就會下降。進入這樣一個低利率的環境，讓效率低的企業可以繼續生存，那麼潛在的增長率也會下降，所以央行只能跟着這樣低利率的走向來走。

值得一提的是，2019年以來美聯儲已降息三次。與此同時，2019年以來全球已有超過30家央行宣布降息，低利率時代已經來臨。美銀美林甚至稱，進入2020年，人類將見證5,000年不遇的低利率水平。同時，「負利率」陣營也進一步擴大。