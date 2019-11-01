數碼港：暫未見初創企業資金鏈斷裂

本港經濟陷入技術性衰退，數碼港行政總裁任景信預計，今年下半年初創企業的融資增速將會放緩，投資者會更審慎地選擇創投項目，惟數碼港內的初創企業已較為成熟，園方亦做了篩選。他預期經濟不景對園內初創企業影響不大，暫未見有公司出現資金鏈斷裂情況，但不排除未來有機會發生。

任景信說，部分初創公司的客戶是零售及旅遊業，經濟下行可能會影響這些客戶使用初創企業服務。不過，使用新科技有助降低成本，有助大企業減省開支，故亦可能會加快初創企業業務發展。

近日，國家主席習近平暗示要加快區塊鏈發展計劃，他稱區塊鏈應用範圍廣泛，以往市場只集中在虛擬貨幣，估計隨著市場接受度逐漸提高，未來貿易融資將會使用更多區塊鏈技術。

擬設5G 試驗環境 供初企測試產品

內地三大電訊運營商中國移動（0941）、中國聯通（0762）和中國電信（0728）昨日公布5G套餐，標誌著5G由商用轉至民用階段。數碼港公眾使命總監陳思源認為，市場憧憬5G發展前景，數碼港將會接觸營運商，在園區內增設5G試驗環境供初創企業率先測試產品，試驗環境包括室內及室外，可在明年4月前推出，確實推出時間將視乎合作伙伴的進度。

律政司長昨日入稟高等法院申請臨時禁制令，禁止在連登和Telegram等發布暴力言論。任景信表示，自己不太清楚事件詳情，但相信律政司會列明具體執行細節，沒可能一般性地禁止網民發表言論，而就網上言論方面，現行法例涵蓋誹謗等罪行，相信禁制令不會影響網上言論自由。