中國連續4年為新能源汽車產銷第一大國　動力來自......

中國新能源汽車產業發展具有顯著優勢。除了擁有完整的產業鏈，國家戰略也對產業發展起到了關鍵作用。

目前，中國在新能源汽車領域已成為世界的領跑者。產銷方面，中國自2015年以來連續4年位居全球新能源汽車產銷第一大國，每年新能源汽車的產銷量與保有量均佔據全球市場的50%以上。技術方面，中國在新能源電動汽車的主要動力電池，即磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的生產上，位居世界前列。據高工產研鋰電池研究所統計，2018年，裝機量排名全球前10的動力電池供應商中，有7家來自中國。動力電池作為新能源汽車產業的技術核心，在很大程度上決定了產業發展的速度與質量。同時，中國也在努力推動芯片與絕緣柵雙極型晶體管的技術研發。

國家層面對新能源汽車的支持，是中國在新能源汽車領域領跑的一個重要因素。

累計補貼金額達千億元

據《新京報》報道，為鼓勵新能源汽車發展，從2013年開始，中國從國家層面通過補貼來扶持新能源汽車產業的發展。2013年至2015年，中央財政共撥付新能源汽車補貼、獎勵資金284.44億元人民幣（人民幣‧下同）。

地方財政大多按1比1的比例撥付，補助資金也合計達200多億元，總計金額500億元左右。從2016年至2019年10月，中央層面的新能源汽車補貼金額高達400多億元，如果算上地方補貼，在2019年未取消地方補貼之前，如果按照調整後的中央補貼和地方補貼1：0.5的比例來計算的話，地方補貼也在200億元左右。換言之，從2013年國家層面開始通過補貼來扶持新能源汽車行業開始，累計補貼金額已經高達千億元。

海外車企擬加快在中國電動車市場發展

不過，2019年3月，中國財政部等部委聯合發佈《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》從3月26日起實施，3月26日至6月25日為過渡期。在過渡期結束後取消地方補貼，國家補貼在2018年的基礎上退坡評價幅度達到50%。

2019年7月，「2019世界新能源汽車大會」在海南博鰲舉辦。中國國家主席習近平在賀信中強調，中國堅持走綠色、低碳、可持續發展道路，願同國際社會一道，加速推進新能源汽車科技創新和相關產業發展，為建設清潔美麗世界、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

值得一提的是，近年來，越來越多的外資企業將目光對準了中國的新能源汽車市場。公開資料顯示，豐田汽車計劃在2020年針對中國市場推出不少於10款純電動汽車，而且將實現在中國本地化生產。大眾宣稱，將投入100億歐元加快實現新能源新車型的量產，其中近40款新能源汽車將在一汽大眾、上汽大眾、江淮大眾生產，到2025年在中國市場投放150萬輛純電動汽車。