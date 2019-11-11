中國股市低收　上證指數挫1.8%

中國股市三大股指低開低走，滬指跌逾1.8%失守半年線，個股普跌。

滬指報2909.97點，跌1.83%；深成指報9680.57點，跌2.17%；創指報1673.13點，跌2.23%；創業板指報1673.13點，跌幅2.23%。

消息面上，中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣兑美元中間價上升12點，報6.9933。

最新數據顯示，中國10月乘用車銷量193萬輛，按年下降5.8%。10月份汽車銷量按年下降4%至228萬輛。10月新能源汽車產銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛，按年下降35.4%和45.6%。

光大證券就指出，中國10月CPI按年上漲3.8%，再超市場預期，在經濟下行背景下所構成的滯脹局面是壓制近期市場上行的根本原因。不過，光大證券也坦言，對滯脹無需過憂，在「緊信用」基礎上，通過MLF降息引導LPR降息，即「鬆貨幣」來支撐「寬財政」是最好解決辦法。而且2020年初通脹大概率回落，壓制因素有望解除，當前市場仍然是底部配置期。

華金證券則從歷史經驗上得出結論認為，在通脹高位繼續攀升時期貨幣政策實質上偏緊的概率較大，2001年1月至2019年10月CPI按年高於4%的月份，上證綜指上漲的概率約為25%，顯示高通脹對股市的負面影響顯著，建議以滯脹防守為投資邏輯，以估值被低估為投資主線。

值得注意的是，拋開CPI的影響，對於一項政策到底是利多還是利空，實際市場上也有着不同的解讀。如再融資政策的鬆綁，短期來看，再融資鬆綁將有利於激發市場活力，利好創業板公司和券商股；中長期來看，上市公司再融資難度大大降低、解禁鎖定期變短，但同時，也會給資本市場資金端造成一定的擾動。