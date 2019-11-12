美股三大指數走勢個別　波音推動道指創新高

美股收盤漲跌不一。波音股價大漲推動道指再創收盤新高，道指收盤上漲10.25點，報27691.49點；標普500指數跌6.07點，報3087.01點；納指跌11.04點，報8464.28點。

據報道，波音公司將在1月份恢復其備受爭議的737 MAX機型的交付，道指成份股、航空和國防承包商波音公司（BA）大漲超過4.5%，沃博聯（WBA）收高5.1%，幫助道指尾盤轉漲。

上週道指累計上漲1.2%，標普500指數上漲0.8%，納指收高1%。

國際貿易局勢仍是市場焦點。近期關於貿易談判與削減進口商品税的一些說辭相互矛盾，使投資者對國際貿易關係的前景仍然心存疑慮。特朗普（Donald Trump）周末表示，關於所謂第一階段貿易協議的國際貿易談判進展「非常順利」，但有關進口商品税收的一些報道則不準確。

此外，據美國《世界日報》網站11月10日報道，特朗普預定11月12日在紐約經濟俱樂部午餐會發表演說，投資人期盼能釐清美中籤署第一階段貿易協議的可能性。報道稱，特朗普對於貿易情勢的言論，也可能影響美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）對展望的看法。鮑威爾預定13日、14日先後前往國會聯合經濟委員會與眾議院預算委員會作證。而除鮑威爾之外，8名美聯儲決策官員本週也將發表談話，其中6人在14日發言。

另一方面，美國11月13日將發佈10月消費者價格指數（CPI）、15日公布10月零售銷售與工業生產，讓市場得以判讀年底購物旺季來臨前的消費支出與製造業景氣動向。

與此同時，美國眾議院13日、15日將舉行鍼對特朗普彈劾調查的首場公開聽證會，且電視轉播。民主黨盼取得大眾支持，針對特朗普濫用總統職權調查拜登的兒子一案發動彈劾。

上述事件或影響美股未來走勢。