社會事件令港鐵「盈警」　專家：對股價無影響　惟將跑輸大市

過去數月，受反修例事件影響，港鐵（0066）車站多次受到破壞，加上多次提早「收車」或停駛，以及訪港旅客減少等因素拖累下，客運業務、車站商務以及物業租賃業務已受到不利影響，預料相關事件對今年全年香港經營性業務產生16億元負面影響，惟有專家認為，情況不會令港鐵股價有太大波動。

沈慶洪相信，港鐵服務基本上已回復正常，只要不是出現結構性問題，業績會很快回復正常。（資料圖片）

沈慶洪：跌幅屬預料之內

港鐵今次變相「盈警」，騰褀基金管理投資管理董事沈慶洪認為，港鐵最近多次提早在晚上10點半收車，因此對這個跌幅並不感到意外；但認為，港鐵服務基本上已回復正常，只要不是出現結構性問題，會很快回復正常。

他認為，現時社會事件或會維持一段時間，港鐵股價亦與社會事件有直接關係，但只要社會回復平靜，相信港鐵亦會回復正常發展。他建議如果有買家早已購買港鐵股票，可選擇繼續持貨。未入市的買家亦不必趕入市。

受反修例事件影響，港鐵車站多次受到破壞。（資料圖片）

郭思治：股價已反映事件的影響

帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治就認為，今次港鐵的「盈警」，對股價沒有太大影響。他解釋，示威衝突會令載客量、租金及車站收益減少，但相關影響已反映於股價上，「港鐵由50幾蚊跌到落50蚊，依家跌到40幾蚊，咩都反映晒。」

不過他認為，即使社會事件過去，港鐵都至少需要一年半載的時間，去回復過去的業績水平，派息水平亦有機會受影響，因此不建議投資者考慮買入，「如果你係『好息人士』不如買滙豐控股（0005）或其他內銀股，短期之內（港鐵）點都會跑輸大市。」

但他又稱，不反對散戶「小注」入市，「如果你作中、長線投資，忍受到個市升3,000點，股價都冇咩點升，又或者升跌都罷係度唔理，咁咪可以入市，始終港鐵短時間內業績好難有增長。」

港鐵客流量由7月開始連跌5個月，11月份客流量按年跌27.4%。5個月合計乘客量變動已下跌14.2%。（資料圖片）

7月起客流量已連跌5個月

翻查資料，港鐵客流量由7月開始連跌5個月。11月份客流量按年跌27.4%。5個月合計乘客量變動已下跌14.2%。單計今年上半年，港鐵純利已經下跌22.3%至逾55億元；而基本業務利潤跌26%至34.4億元；經常性業務利潤亦跌逾4成至26.7億元。