恒生銀行手機平台活躍用戶飆五成　本周推股票投資App

金融科技（FinTech）浪潮席捲銀行業，面對本港首批8間虛擬銀行來襲，傳統銀行積極加緊數碼化部署。恒生銀行（0011）數碼銀行主管鄭維章表示，隨着流動理財功能不斷提升，10月旗下手機App活躍用戶按年上升51%，又預告本周內將推出新的股票投資App。

網上銀行登記客戶達220萬

鄭維章出席傳媒茶敘時指，該行今年採取「Mobile First」策略，將新數碼服務優先於手機平台推出，帶動手機理財App使用量。截至10月網上銀行登記客戶總數達220萬，其中10月手機App的客戶登入次數增長74%；經手機渠道進行之交易亦有所增加，首10月經手機App申請私人貸款宗數按年增加32%，證券交易亦上升29%。

他表示，基於客戶頻繁使用手機App作股票買賣，該行本周內將推出獨立證券App「恒生投資快」（InvestEx），除了新增「快速買入」功能，亦整合客戶投資組合的相關新聞。

恒生於月初推出手機提款服務，支援以QR Code及NFC提款。

新推無卡提款 六成以二維碼進行

該行剛於本月初推出手機提款服務，客戶可以使用NFC及二維碼（QR Code）於自動櫃員機無卡提款，令提款需時由40秒降至約20秒。鄭維章指，服務推出初期，全線600部ATM均支援二維碼提款，而NFC提款暫時僅適用於一半ATM，初步觀察有65%手機提款透過二維碼進行，而NFC則佔35%。他續稱，該行計劃擴大現有的分行櫃位手機取票服務，現時已有8間分行支援該服務，將於年底前覆蓋額外2間分行，並於明年覆蓋76間分行。

談及明年的數碼化重點，鄭維章透露將針對年輕人的投資痛點，簡化投資產品設計、購買流程及入場門檻，並會繼續加強內部數碼基建。他又提到，現正籌備開發遙距開戶服務，預料明年上半年可正式推出。