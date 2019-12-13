睇淡本港明年新股市場　德勤：未必有阿里同級大型新股

今年香港新股市場先低後揚，在阿里巴巴（9988）等大型新股紛紛來港掛牌，帶動香港成為全球新股集資額最多的市場。會計師事務所德勤預計，集資額約3,118億元，按年增長8.35%，蟬聯全球新股集資冠軍寶座；期內約有208隻新股上市，較去年的208隻下降23%。

滬港明年有望打入新股集資首三位

在中概股回港上市、新股機制改革、更多生物科技股上市帶動下，德勤卻預測明年本港新股集資額介乎2,200至2,500億元，按年下跌20至29%；約有160隻新股上市，微跌1%。德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，今年有阿里巴巴及百威亞太（1876）兩隻大型新股上市，兩隻股份已佔全年新股市場集資額的46%，但明年未必有這類超大型股份，加上經濟不明朗，美國大選前市場或會繼續波動，投資者將更為審慎。

歐振興（圖中）指出，中國為成熟經濟體可以容納多於1個金融中心。（鄺月婷攝）

他續指新股因市況延後上市現象並非本港獨有，美國今年已有44間公司延遲上市，而今年百威亞太及JS環球（1691）宣布暫緩上市後，最終亦捲土重來；市況波動下，公司押後上市部署亦合理。在政府推動私募基金指數、恒指研究納入同權不同權股份、阿里巴巴效應下，將有利新股市場發展，預計明年本港仍可保住全球新股集資額首三位，上海及香港有望列入榜內。



有傳中央擬讓澳門成立人民幣結算的股票交易所，對於香港競爭力會否下降，歐振興說中國是成熟經濟體，可容納不只一個市場，而中國獨角獸企業多，需要更多資本融資渠道，估計未來小型的創科公司會先在科創板上市，當有意面向國際時，再來香港上市，而澳門是葡語地區，若打算在新股市場分一杯羹，估計融資方向將跟葡語系國家企業有關，成為各有特色的資本市場。