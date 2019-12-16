九成信貸擔保產品今起接受申請　滙豐﹑中銀、恒生及渣打推優惠

香港按揭保險公司今日推出「中小企融資擔保計劃」九成信貸擔保產品。滙豐銀行指出，即日起客戶可透過滙豐中小企中心，及滙豐工商金融產品申請專線，申請「中小企融資擔保計劃」九成信貸擔保產品。

在2020年3月底或之前，合資格客戶向滙豐申請該信貸擔保產品，可獲豁免全期手續費。同時滙豐亦向新申請九成信貸擔保產品的客戶，提供首年擔保費全額資助，以及第二年半額資助。

多間本地大行豁免貸款手續費

恒生銀行（0011）則宣布，由今日起為客戶提供中小企融資擔保計劃的「九成信貸擔保產品」，並進一步推出更大優惠措施。客戶於明年6月30日或之前申請有關產品，可享全數手續費豁免，以及全額100%擔保費資助。

渣打表示，所有成功申請的渣打中小企業客戶，可享減免全期擔保費50%，金額最高達5萬元及豁免貸款手續費，及享受最長5年還款期。申請企業無須提交公司財務表報﹑簡化申請手續，讓中小企業更快取得資金作周轉。同時初創企業﹑「拓展易」中小企分期貸款﹑「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」，可獲豁免全數戶口管理費用。

中銀香港（2388）亦同步推出相關產品及優惠，向企業客戶提供100%的擔保費回贈，並豁免貸款手續費及開戶費，優惠期至2022年6月底。該行工商金融部副總經理莊芳毅透露，今年以來該行「中小企融資擔保計劃」貸款業務顯著上升，截至11月底新批出的八成信貸擔保產品的貸款金額，按年增長逾四倍。