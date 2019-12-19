全球第四大車企誕生　東風將減持PSA股份　今早復牌股價變動不大

法國標緻雪鐵龍集團與快意佳士拿聯合發佈合併公告，這意味着全球第四大汽車集團成立。與此同時，法國標緻雪鐵龍集團的股東之一，東風集團（0489）計劃減持其持有的股份。

法國標緻雪鐵龍集團（PSA）與菲亞特克萊斯勒（FCA）聯合發佈公告，確認雙方合併計劃的推進，並宣布已經簽署具有約束力的諒解備忘錄。

公告顯示，雙方業務以50:50的比例合併，以創造全球銷量第四、收入排名第三的汽車集團。根據2018年業績的簡單彙總，合併後的公司年銷量將為870萬台汽車，收入近1,700億歐元（不含FCA馬瑞利公司和PSA佛吉亞公司來自第三方的收入），經常性營業利潤超過110億歐元（不含馬瑞利和佛吉亞），營業利潤率為6.6%（不含馬瑞利和佛吉亞）。

此外，新集團將具有更大的地域平衡性，其46%的收入來自歐洲、43%的收入來自北美。合併將為新公司重塑其他地區的戰略創造機會。

東風汽車公司是中國四大汽車集團之一，中國品牌500強。（VCG）

與法國政府、標緻家族並列成為PSA的第一大股東的東風汽車集團股份也計劃減持其持有的PSA股份，並將其持股比例降至美國外國投資委員會（CFIUS）能夠接受的水平。

據協議東風會向標緻出售3,070萬股股份，又指出待完成合併後，東風將持有新公司1.39億股或4.5%。

東風今日復牌，最新報7.77元，升0.13%。

公開資料顯示，2014年3月，東風汽車與法國標緻雪鐵龍集團簽訂《關於增資入股的總協議》，通過增資和配售股份，東風汽車以每股7.5歐元的價格注資約8億歐元收購PSA12.2%的股份，並擁有19.5%的投票權。按照正常估算，PSA與FCA對半持股合併後，東風汽車可能擁有新公司約6%的股份。