「九成信貸擔保產品」暫批5宗貸款　邱騰華：已回應業界訴求

政府早前推出中小企融資擔保計劃下，新的「九成信貸擔保產品」，計劃已經於上星期一（16日）供中、小微企申請，目前有約5間銀行參與計劃，已接獲30多個個案，當中10多個已轉交按揭證券有限公司，截至今日（23）早上已批出5宗貸款。

按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔表示，初步銀行的反應不錯，5間參與計劃的銀行，已佔市場大部分的分額，現時亦有20多間銀行表示希望參與計劃。他指，銀行始終有10%的風險，因此會以企業的業績、現金流等去審批個案，但他保證，按揭證券收到轉介後，會於三個工作天內，決定是否批出貸款。

邱騰華：可助資歷淺的中、小微企

至於有企業希望政府提供「100%信貸擔保產品」，商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，由於涉及公帑，以及會否「做埋銀行的工作」，加上計劃本身是為應對中美貿易戰而提出，亦作出不少優化措施，相信對企業，特別是資歷淺、未有完整損益表的中、小微企有幫助，「據我了解，首宗個案是一間得幾個員工的公司」，認為「九成信貸擔保產品」已回應了業界訴求。

邱騰華（中）指，政府會以現金方式去鼓勵本地旅行社，開辦更多綠色本地旅遊。（羅君豪攝）

另外，商經局亦與環境局合作，公布推廣綠色生活本地遊的新措施，政府會以現金方式去鼓勵本地旅行社，開辦更多綠色本地旅遊。

每間旅行社上限為5萬元

邱騰華指，措施是希望充分利用本地的綠色旅遊資源，用時可支持本地經濟，只要是持牌旅行社，並有安排導遊、交通及食肆旅客到指定旅遊地點，包括郊野公園及地質公園等，政府會補貼每位本地遊客100元，每間旅行社上限為5萬元。

他表示，旅遊社可於明年1月起申請，為期六個月，政府會預留5,000萬元去進行補貼。至於推出今次措施的原因，他解釋是承接10月中推出的資助旅行社的政策，以回應及幫助旅行社渡過難關，而目前已經有逾4萬個旅客申請相關補貼，認為計劃是有吸引力的。

他又表示，11月份旅客人數持續下跌，12月的數據顯示情況未有改善，他希望今個星期過後會有好轉，但政府會做更多的工作，去準備應對最壞的情況。