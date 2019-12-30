保誠稱第四季業務按季有改善　料社會事件影響短暫

《逃犯條例》修訂引發本港長達半年的示威浪潮，內地旅客連月銳減，連帶保險業市道亦受拖累。保誠行政總裁容佳明表示，近期本港形勢略為平靜，預期第四季業務表現將較第三季改善，又認為社會事件對行業的影響只屬短暫。

第三季新造保費錄雙位數跌幅

根據保監局公布，第三季內地訪港旅客新造保單保費按季大跌近29%至97億元。容佳明出席記者會時指，過去半年本港各行各業均備受挑戰，保險業亦不例外，公司第三季新造保單保費錄得雙位數字跌幅，但第四季有所改善，對全年表現依然樂觀。

容佳明又指，受惠於人口老化、粵港澳大灣區建設等因素，本港保險業長遠前景依然樂觀，而公司的本地客業務仍然錄得增長，現時內地對本地客的比例已接近「一半一半」。他預期，隨着明年5月的報稅期趨近，明年1月至3月本地客戶對自願醫保（VHIS）及（QDAP）的反應將更為積極。

保誠同時宣布將推出升級版危疾保障「危疾加護保II」，涵蓋117種危疾病況，並新增癌症治療額外保障，為持續癌症提供每次40%、額外最多2次的額外保障，保額最高達原有保額的5倍。計及多重心臟病及中風保障，保額最多達6.6倍。保誠產品管理高級總監黃麗珍稱，鑑於保障升級，新計劃的保費較之前上調約3至6%。