保誠推增值服務「Connect」客戶　新增醫療諮詢冀跟實診症過程

繼政府於4月推出的自願醫保（VHIS）及合資格延期年金（QDAP），上周亦有一間虛擬保險公司面世。面對劇烈競爭，傳統保險公司已不能停留在「有事賠錢」的層面，更要想方設法滿足「奄尖」消費者的需求。

近年保誠頻頻推出健康增值服務，繼4月於手機App引入健康教練Livechat功能，月初又推出醫療諮詢服務，冀一手包辦客戶的健康生活。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅就指，過往港人對保險公司存在距離感，公司必須拉近與客戶之間的距離，而健康範疇正是不二渠道。

「以前大家覺得保險好遙遠，投保後就唔想再理！」保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅吳詩雅笑言，保險公司與銀行不同，客戶不會自動自覺「出糧又睇吓戶口、買完股票又睇吓」，因此必須設法拉近與客人的距離。她認為，兩者其中一個共通語言，正是健康資訊，「如果客人可以活得更健康，公司理賠成本固然可以減低，保費定價亦能更彈性，對客人及公司絕對是雙贏。」

4月更新手機App 加推免費服務

至於要如何與客人「Connect」？吳詩雅介紹指，保誠以「Prevent（預防）、Postpone（延緩）、Protect（保障）」著手，力求一條龍包辦客戶的健康生活。在預防及延緩層面上，公司於4月更新旗下手機App「PruMobile」，引入多項免費服務，包括網上健康課程、健康教練網上對話等，結果大獲客戶好評，「推出短短8周，已經多了8成客人下載使用。」最近該App亦新增資訊平台「醫站通」，為客戶提供醫院清單及入院須知等資料。

吳詩雅指保險不似銀行服務，必須更積極與客人拉近距離。（李澤彤攝）

新推醫療諮詢服務 冀客戶「有得揀」

但俗語有云「意外即係意料之外」，就算飲食作息循規蹈矩，也無法完全避免染上惡疾。來到「保障」階段，吳詩雅指保誠除了因應保障條款處理索償，近日公司亦與國際醫療集團匯醫合作，推出醫療諮詢服務「安心醫」，客戶可獲委派執業醫生擔任其專案醫生，提供主診醫生以外的第二醫療意見，更可安排海外就醫禮賓服務，全程跟實客戶的診治過程。

買保險附送醫療諮詢服務，在坊間並非新事物，但吳詩雅稱「安心醫」有不少獨特賣點，包括服務是由醫生而非護士提供，而且事前會妥善配對，「匯醫於全球有5萬名專案醫生，來自450種專科，更會幫你配對到說本地語言的醫生，即使想用廣東話也無有怕。」她透露，有4成客戶使用該服務後，第二醫療意見同本身斷症結果有分別，當中7成人最終決定採用不同的治療方案、6成人因而避免入侵性治療，譬如無需進行手術甚至切除器官等。

保誠聯同匯醫推出醫療諮詢服務，可由全球5萬名專案醫生提供第二醫療意見。（資料圖片）

續建立附加服務 推AI斷症App

吳詩雅稱保誠的策略重點，將繼續是圍繞醫療建立一系列增值服務，原因是客戶對健康生活愈來愈關注，「例如4月推出的自願醫保產品，客人需求非常大，有67%客人都屬新客，當中亦有6成客人額外加購危疾產品。」

她透露，公司擬於明年首季引入健康管理App「Pulse」，可由人工智能（AI）以問卷等形式，向客戶提供初步斷症，平台此前已於馬來西亞市場推出，而公司亦有意未來引入穿戴式裝置相關的服務計劃，協助客人管理健康。