【強積金】駿隆料今年MPF回報收窄至4.5%　跑輸去年

環球股市去年同步上升，帶挈打工仔的「隱形荷包」強積金賬戶賺個盤滿缽滿。強積金顧問公司駿隆統計，去年強積金回報平均達12.7%，打工仔人均賺約2.44萬元。

集團常務董事陳鋭隆預料，今年強積金表現將較去年遜色，但環球股債前景仍然不俗，估計全年強積金將錄得約4.5%回報。

美國加息機會低助股債向好

陳鋭隆出席記者會時指，去年環球央行轉向寬鬆貨幣政策，其中美國聯儲局三度減息，相信今年整體寬鬆的貨幣環境不會改變，加息機會甚微，對於資產價格延續升勢相當有利。

他認為，隨着中美首階段貿易協議有望於下周簽署，加上美國經濟勢頭良好，今年MPF美股基金可望繼續向好；中港市場方面，他指出受惠內地續推經濟刺激政策「保6」，加上本港或出現中概股回歸潮，將有利中港股票基金錄得較理想表現。

但陳銳隆提醒，今年環球政經存在不少暗湧，包括中東局勢、貿易戰及英國脫歐等，市場或會繼續波動，建議打工仔將資產平均分布於成熟市場，以分散投資風險。

料MPF管理費今年趨平穩

根據駿隆統計，去年打工仔MPF戶口人均賺24,441元，為強積金推出20年以來第7佳的年份；扣除管理費後，回報率超過4%的基金佔84%。

駿隆執行董事王玉麟預期，由於去年宏利、滙豐等大型受託人已相繼調低收費，今年強積金基金開支比率（FER）將會趨於平穩，但隨着積金局的平台「積金易」（eMPF）平台加快籌備，業界的減價空間將陸續擴大。他又預料，強積金基金開支比率將於今季內，由目前的1.51%降至1.48%，以反映宏利去年下調收費的措施。