羅兵咸永道料香港今年零售銷售總額下跌2.5%

羅兵咸永道預計，在不明朗因素影響消費者及商業信心下，香港2020年零售銷售總額將會下跌約2.5％，至4,200億元。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區，中國內地及香港主管合夥人鄭煥然預計今年香港零售市場前景仍然困難，而短期內亦充滿變數，初步預測顯示，基於中國經濟增長放緩，美國大選有機會引發環球市場波動等下行風險，香港零售銷售總額將在今年錄得約2.5％的跌幅至4,200億元。

本港去年首11個月零售業總銷貨價值，較去年同期下跌逾10％，至3,950億港元，10月及11月分別按年大跌24.3％及23.6％，其中10月份創下了歷來最大單月跌幅，較2003年4月沙士期間錄得的15.2％跌幅，及2016年2月香港零售市道衰退時的20.6％跌幅更大。同時，訪港旅客量亦下跌10％，至5​​,272萬人次，當中11月下挫56％，為自2003年同期以來最大跌幅。

鄭換然估計奢侈品市場該行業去年錄得650億港元銷售額，為自2010年以來最差表現。（資料圖片）

料奢侈品市場可望結束去年跌勢

鄭煥然說內地的刺激經濟政策將有助穩定資本市場，加上本地社會逐漸回復穩定，中美貿易談判的順利進展等正面因素亦有利香港消費市場緩慢復甦。他估計奢侈品市場可望結束2019年跌勢，預計該行業去年錄得650億港元銷售額，為自2010年以來最差表現。另外，受益於內地推出5G服務，加上5G手提電話即將發售，預期電子產品今年銷情亦會有所改善。

相對而言，化妝品和百貨公司銷售或因中國內地訪港旅客人數下降而持續乏力。鄭煥然指，隨著網上零售於內地及香港不斷發展和日益普及，零售企業可透過運用O2O模式，增強與顧客的聯繫，擴展於區內（特別是中國內地）的銷售渠道，務求在新零售時代維持領先優勢。