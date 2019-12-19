Uniqlo 要塞英雄 Fortnite X UT 率先睇：百人戰道具print有共鳴

【Fortnite X UT】日本時裝品牌Uniqlo的UT系列經常與不同ACG品牌合作推出聯乘Tee， 2019年12月20日起UT將與Epic Games合作推出《要塞英雄》（ Fortnite）Tee及衛衣，新品更具Cyberpunk味！

Uniqlo 與 Fortnite 首次合作，亦是Fortnite第一次聯乘踩入時裝界。 【UNIQLO 圖片】

Epic Games於2017年推出《要塞英雄》（Fortnite》，基於數年前掘起的100人大混戰遊戲上，加入防守建設及在武器系統增加零件改槍元素，吸引《PUBG》食雞玩家轉會，尤其在歐美大受歡迎！這次Uniqlo與 《要塞英雄》推出13款 Fortnite 印花時裝，包括8款短袖UT (HK$99）及5款連帽衛衣（HK$199），並以遊戲中所用的道具：Loot Llama木馬、Cuddle Team Leader熊仔頭 和 Slurp Juice 回復藥水等製作Print設計。

Fortnite X UT 短袖Tee系列【點圖放大】

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Fortnite X UT 連帽衛衣【點圖放大】

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