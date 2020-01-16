阿里巴巴夥成田機場迎2020年東京奧運　將雲技術融入藝術

阿里巴巴（BABA、9988）為奧運會的全球合作夥伴贊助商，今日在東京宣布於成東機場啟動「阿里雲畫廊」活動，運用雲技術展視數碼藝術。藝術作品將會在成田機場一號及二號客運大樓接機大堂內9條走廊的電子顯示屏展出。

阿里巴巴集團首席市場官董本洪在電話會議中表示，與國際奧委會長期戰略合作中，主要在電商、雲計算方面，如2018年全球首個奧林匹克官方旗艦店於天貓開設線上體驗店。

他又指，2018年平昌冬奧發布基於阿里雲的「奧運大腦」，仍屬概念展示性質，希望有能力在2022年北京冬奧更全面地實現。

另外，阿里的雲技術將在奧運轉播中心採用，快速上載賽事片段至雲端，轉播商取得可即時剪接，阿里雲亦與Intel合作，提供人工智能3D運動員追蹤。

集團今日在東京舉行新聞發布會，宣布與東京成田機場合作舉辦「阿里雲畫廊」。阿里雲日本市場總經理宋子暨表示，透過高性能、安全及強大的數據智能平台，藝術家可以輕鬆處理大量圖像和視覺元素，並在這項大型活動中共享進度更新情況以及享受彼此之間的高效溝通。未來希望引入更多已在阿里巴巴生態系統中通過驗證的先進人工智能工具和多媒體解決方案，例如3D建模、智能視頻編輯和動作識別，以幫助日本年輕人展現靈感和創造力。