《彭博》﹕美國欲退出WTO採購協議

消息稱，美國正在考慮退出世界貿易組織（WTO）一項價值1.7萬億美元的政府採購協議，此舉可能會在貿易的微妙時刻激怒美國的親密盟友。

《彭博》稱美國總統特朗普（Donald Trump）的政府官員之間正在傳閲一份有關行政命令的草案。據該知情人士稱，如世界貿易組織的政府採購協定（GPA）不進行改革以符合美國的觀點，該行政命令或被觸發，這將導致美國退出這一協議。該知情人士不願透露姓名，因有關討論正在進行之中。

特朗普正在考慮退出世貿組織的採購協議。（AP）

政府採購協議旨在讓外國競爭者參與到政府採購市場，幫助提高政府採購透明度。若美國退出，將給競標美國8,370億美元政府採購市場的外國公司製造混亂，並使華府計劃與英國和歐洲聯盟展開的貿易談判更加複雜。

美國退出協議意味着包括英國、日本、韓國、加拿大和歐盟在內的成員將失去在美國政府招標中的特惠准入地位，進而受制於《購買美國產品法》（Buy American Act）。根據該法案，若無特別豁免，大多數外國公司都無法競標美國政府合同。不過該法案不適用於美國公共服務合同的海外採購。

政府問責辦公室2019年報告顯示，美國在2015年給予外國公司的政府合同額達120億美元。這些合同中約有28億美元給了歐盟，11億美元給了日本，7.55億美元給了韓國，6.236億美元給了加拿大。

受這一消息影響，現貨黃金短線一度小幅上揚3美元至每盎司1,553.00美元盎司，但隨後很快繼續走低，跌破1550美元關口，並刷新日低至每盎司1,548.97美元。