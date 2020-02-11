日賠4億　北京平治緊急發函中國官方求復工

隨着新冠肺炎疫情的發展，何時復工正在成為讓企業焦慮萬分的緊迫話題。作為中國豪華車龍頭企業，北京平治日前向天津市政府以及天津武清區發函，請求特批其在天津武清的19家零配件供應商提前復工。

內媒經濟觀察網2月11日報道，函件稱，北京平治已經進入停產倒計時的危急時刻。北京平治汽車有限公司表示，「公司僅有一天安全庫存，一旦停限產超過一天，都將導致北京平治停產。如果北京平治不能在2月10日復工，經濟損失每天將超4億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），這也將為京津冀經濟發展帶來巨大損失。」

奔馳向中國當地政府請求提前復工。（多維新聞網）

北京平治方面表示，「鑑於此，北京平治懇請天津市武清區人民政府給予此19家供應商以下許可：1、允許北京平治供應商2月8日可以將成品庫存運往北京平治；2、批准供應商2月10日正常復工。」

北京平治同時稱，將和相關供應商均將嚴格按照政府要求，做好安全防疫工作，建立防疫防控機制，做足、做好疫情防控措施。

2月10日，北京平治方面稱，工廠已經開始單班復產，但並未透露天津的19家供應商是否已全面復工。

公開信息顯示，天津武清汽車零部件產業園坐落於武清區東部，距北京市區70公里。園區的零部件企業共52家，主打產品有汽車發動機缸體、汽車渦輪增壓器、排氣管總成及其它零部件，產品銷往美、英、法、巴西、日本等國家和地區，是國內外主要汽車生產商和渦輪增壓器生產企業的主要供貨商。

據悉，該汽車產業園區當前所有的工作都集中為排查所有企業的留守和在崗人員有沒有外地員工。「目前正處於疫情高發期，形勢比較嚴峻，現在沒有得到復工通知前，除了已經報備的，每天排查過的這些在崗值守的，包括保安、水電工等，身份證、健康信息都報備過了。其他員工一律禁止返崗。」

專業人士表示，汽車業是資本密集型的製造業，對大型車企而言，停工損失確實非常大。北京汽車2018年的財報顯示，其控股的北京平治2018年的營業收入高達1,354.15億元，佔北京汽車總收入的約九成，平均到每個工作日確實近4億元。

1月底2月初，隨着疫情的全面爆發，國內多地政府都發布了延遲復工通知，所規定的要求所在地企業最早復工時間在2月10日到2月17日不等。而最近幾日，已有部分省份發佈分階段逐步復工的通知，從2月10日開始，部分城市的部分行業已啟動小範圍的逐步復工。但大部分地區與天津市一樣，監於疫情發展的不確定性，尚未發佈具體復工時間表。