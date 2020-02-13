美股三連升　三大股指均創歷史新高　道指漲275點

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）重申對經濟擴張的信心，推動美股連續第三日上漲。三大指數均創盤中與收盤歷史新高，道指收升275.08點，或0.94%，報29551.42點；納指升87.02點，或0.90%，報9725.96點；標普500指數漲21.70點，或0.65%，報3379.45點。

周三盤中道指最高上漲至29568.57點，標普500指數最高上漲至3381.47點，納指最高上漲至9728.77點，均創盤中新高。

美股再創新高令分析師擔心回吐風險。（Reuters）

熱門中概股集體上漲，阿里巴巴漲3.39%，京東漲2.11%，百度漲2.61%；嘉楠科技漲82.27%，有道漲11.49%，微博漲2.62%，拼多多漲2.25%，蔚來汽車漲2.78%。

美企財報方面，截至目前，已有大約70%的標普500成分公司發佈了財報，其中71.1%的業績超出市場預期。

美聯儲主席鮑威爾周三繼續在美國國會參議院銀行委員會發表證詞，重申他對美國經濟擴張可持續性的信心，他表示：「沒有低失業率、薪資增長、就業機會不能持續的理由。當前的美國經濟沒有任何失衡的地方。」

SunTrust Advisory的全球宏觀策略師森永斯（Eylem Senyuz）在一份報告中指出：「投資者表現出的韌性將美股推至歷史高位，但如果新冠肺炎繼續傳播，其影響仍然未知。」

Raymond James前首席投資策略師Jeffrey Saut說，標普500指數2月11日一度觸及歷史最高盤中紀錄，但最終以接近盤中低點的水平報收，這種迹象往往表明，逆轉可能即將到來。

Saut以往的研報通常認為美國股市處於長期牛市中，但他在周三的這份報告中警告稱：「周二的逆轉意味着周一的上漲源於交易員的空頭回補和跟風買盤，股市現在必須強勁上漲，否則便有可能顯著下跌。」