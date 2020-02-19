【武漢肺炎】《華爾街日報》﹕疫情衝擊內地樓市　樓價或大跌

中國1月份房價增速降至18個月低點，但隨着中國政府調控房地產市場的長期努力疊加新冠病毒疫情的影響，房價增速看來還將大幅下滑。

《華爾街日報》報道，中國國家統計局周一（17日）公布，1月份中國70個大中城市新房均價按年上漲6.45%。根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的計算，這是自2018年7月以來的最低漲幅。

總部位於香港的房地產諮詢公司中原地產提供的數據顯示，自武漢封城以來，隨着地產開發商關閉全國各地的銷售中心，中國的住房銷量可能按年下降近90%。

這意味着，2月份可能是受到新冠病毒疫情影響的第一個完整月份。截至2月18日24時，僅在中國內地，新冠病毒感染病例數就已超過74,000例，死亡病例數超過2,000例。

中原地產駐北京分析師張大偉表示，2月份會出現全國性的大面積降價。

近幾個月來，隨着監管機構收緊政策以推動房價漲幅逐步放緩，房價的上漲步伐已經放緩。

經濟學家表示，與2003年爆發的嚴重急性呼吸道綜合徵(SARS)相比，此次疫情對中國經濟的打擊可能更大。

交通銀行高級研究員夏丹表示，2003年SARS疫情的持續時間和波及地區都相對集中，對房地產市場的影響比較小，也比較短暫，而新冠病毒疫情的情況更加嚴峻。

貝殼研究院首席分析師徐小樂表示，短期內市場會受到干擾，但這並不意味着房價會在2020年大幅下跌。他說，絕大多數購房者會延遲購買需求，推遲時間一般不會超過六個月。