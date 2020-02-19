標普信評：疫情對中國經濟的影響在一季度　房地產業面臨衝擊大

有分析指出，中國房地產行業是受新冠肺炎疫情影響最明顯的行業，此外，疫情對科技軟件和硬件企業的長期正面作用大於短期的負面衝擊。

中國《經濟日報》報道，信用評級機構標普信評最新發布的一份研究報告城，新冠肺炎疫情對中國宏觀經濟的短期影響將主要體現在一季度。該報告指出，假如3月份疫情得到控制，那麼三季度GDP增長率有望反彈。

標普信評發佈這份題為《且行且看：多維度觀察新冠疫情的信用影響》的報告認為，本次疫情有可能對中國的房地產開發行業造成較為明顯的負面影響，但在中央政府保證經濟平穩增長和地方政府因城施策的背景下，疫情帶來的銷售損失或可逐步修復。預計一二線城市全年銷售額應能保持微弱增長，三﹑四線城市則難以回補春節期間返鄉置業需求受到的明顯打擊。商業地產方面，客流的恢復需要一個較長的過程，而5G建設的不斷推進，也有可能影響未來寫字樓和購物中心的長期需求。

2020年中國房地產市場前景不佳。（新華社）

報告認為，本次疫情對科技軟件和硬件企業的長期正面作用大於短期的負面衝擊。疫情可能對生產、供應鏈和消費需求造成了短期影響，但中長期來看，科技產品的消費需求有望因為此次疫情而加快增長。

預計疫情對銀行的影響會有差異。大型國有銀行盈利能力強，主要農商行撥備水平較高，有利於應對疫情帶來的新增不良。相比之下，股份制銀行和城商行的現有撥備水平和盈利能力都相對更低，在應對疫情衝擊時會面臨更大的挑戰。報告指出，如果疫情持續時間較長，對中期經濟增長速度造成嚴重影響，央行可能會通過加大銀行信貸投入的方式來刺激經濟增長，可能會影響之前「穩槓桿」的總體方針。