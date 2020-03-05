A股高收　上證揚2%　豬肉及白酒股炒上

A股三大指數高開，指數經過震盪回落之後開始小幅企穩，滬指漲逾1%，盤面上，特高壓、豬肉、白酒、食品飲料等表現強勢。

午後大盤持續拉昇，A股三大指數集體漲逾2%，盤面上，豬肉、白酒、食品等繼續走高。總體上，兩市個股普漲，漲停牌股份數目超170隻，賺錢效應較好，滬深兩市成交額再次突破萬億元。

截至收盤，滬指報3071.68點，漲1.99%，成交額為4,827.70億元（人民幣‧下同）；深成指報11711.37點，漲1.90%，成交額為6,891.96億元；創指報2209.59點，漲1.85%。

從盤面上看，特高壓、超導、豬肉板塊居板塊漲幅榜前列，光刻膠、氫氟酸、無線耳機板塊居板塊跌幅榜前列。

消息面上，中共中央政治局常務委員會召開會議，會議提出加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。據中國官媒據央視網報道，科技端的基礎設施建設的「新基建」，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大「新基建」板塊。

隔夜美股大漲逾4%，刺激A股5日大幅高開，受利好刺激的新基建主題走強，銀行股也大幅拉昇3%。（新華社）

光大證券認為，在出現經濟不利情況下，投資信息基建是刺激經濟增長的重要手段，並且帶來產能過剩、經濟滯漲等問題的可能性較小，此外，信息基建投資會有助於網絡應用層面創新、信息消費等領域的快速發展。

5G作為信息基建的中流砥柱，年內有望建設提速，主設備商、光模塊等廠商受益顯著，但需警惕相關板塊動態估值較高的風險。雲服務持續擴容，數據中心IDC受益顯著。