保誠去年壽險新業務利潤跌6%　擬分拆美國年金業務上市

保誠（2378）公布去年全年業績，期內來自持續經營業務的壽險新業務利潤為44.05億美元（下同），按年跌6%（按固定匯率基準的變動）。集團公布，派發第二次中期普通股息為每股25.97美分（約2.026港元）。

去年集團來自持續經營業務的經調整經營溢利為53.1億元，按年升20%；來自持續經營業務的《國際財務報告準則》稅後溢利則為19.53億元，按年跌33（按固定匯率基準的變動）。

亞洲區方面，期內壽險新業務年度保費等值銷售額增長4%至51.61億元，而相關新業務利潤亦增長2%，且8個市場的新業務利潤錄得雙位數的增幅。

香港年度保費銷售額跌11%

香港的年度保費等值銷售額及新業務利潤水平降低，分別下降11%及12%，而香港境外市場整體年度保費等值銷售額及新業務利潤增加，分別升17%及29%。

美國方面，受定息及定額指數年金產品推動，美國年度保費等值銷售額增長8%，新業務利潤跌28%，反映利率下降及產品組合變動。美國經調整經營溢利增長20%至30.7億美元，反映遞延保單獲得成本市場相關攤銷下降的影響。股市上揚亦令美國獨立賬戶資產增長19%至1,951億元。

集團又稱，將英國及歐洲業務的業績呈列為已終止經營業務，並採納美元為呈列貨幣，旨在於日後更好地反映集團業務的經濟足跡。

保誠分拆美國年金業務Jackson上市

保誠宣布，正著手為旗下﹑在美國的年金業務Jackson進行首次公開發售。

保誠行政總裁Mike Wells指出，為加快多元化發展步伐，Jackson需要獲額外投資，認為有關投資最好由第三方提供，已著手籌備首次公開發售Jackson少數權益。

他又指出Jackson作為一項獨立上市業務，具備可支持其持續可取得成功資本實力，從而向美國老年人口廣泛提供各種退休解決方案。