【肺炎熊市】股災來臨無險可避　專家教你如何自救

誰料到，一場肺炎疫症會引爆股災，全球股市血流城河。美股跌到一周兩次熔斷，標指曾創下30多年最大跌幅。亞洲股市進入全面拋售模式，恒指今日「黑色星期五」最低見過22519點，其後才隨外圍期指反彈。

在這個波幅動輒逾千點的熊市中，避險資產也似乎失靈，黃金日內一度跌超過3%；被部分人視作避險的比特幣（Bitcoin）24小時內也暴跌40%。《香港01》向兩位股評人請教，投資者在這場「肺炎熊市」中應如何自救？

郭Sir：逢彈即減磅 不要胡亂訓身溝貨

人稱「郭Sir」的資深股評人郭思治受訪時指，投資者現時絕不需要「一股不留」，除非重貨才趁反彈逐步減磅，因恒指技術上已超賣得相當利害，相信周五跌至近22500點位置已足夠，除非接下來有更壞消息出現。

郭Sir指，肺炎疫症對銷售和零售造成極大衝擊，連同俄羅斯及沙地的油價戰，很可能引發新一輪金融危機，兩個問題一日未解決，股市即使有反彈，都只是技術上的後抽。在這個經濟不明的周期，他認為無任何避險資產可言，即使公用股和黃金都要跌，建議投資者要盡量保留現金。

市況極為波動，他提醒投資者絕不要做槓桿和孖展，「最緊要了解大市處於甚麼環境，參與投資、投機炒作都唔好訓身，唔好胡亂溝貨，牛市先借多啲買股票，熊借錢做乜鬼？細注參與，唔好槓桿、唔好孖展。」

李偉傑：持貨者要忍耐 內地疫情現曙光

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑指，恒指跌幅如此大，若投資者手上股票只以現金購買，現階段可考慮忍耐多一陣子，因內地疫情正現曙光，他料恒指隨時會出現超賣反彈，而幅度或達1000至2000點，屆時可按照自己持貨能力和耐性，考慮逢彈減磅。

若投資者持貨已干預到日常生活，可設下止蝕位，如恒指跌穿22000點並徘徊超過一日時間，可考慮在這位置全數止蝕。他強調，散戶不要以孖展和槓桿買股票，並嚴謹控制注碼，不應隨便為股票對沖，因在市況波動之下，過千點的波幅在下星期隨時繼續出現。

沈振盈：恒指跌勢喘定 撈貨首選5G股

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，近幾天恒指急跌，港股成交量大，今日午前大市成交額已逾1000億港元，市場出現如此恐慌情況，成交量如此大，走勢又呈單日轉向，「dollar yen（美元兌日圓）上番嚟，日圓升勢差唔多」等環境，他初步看恒指跌勢已經「跌定」（喘定），目前是撈貨時機。

他說若散戶本身持有正股已經很「重貨」，無力撈貨，可衡量將一些近期沒有劇跌，但價升潛力不高的股票，例如防守性高類別股份、公用股等，「一換一」形式換入波動性較大的股票，以加大增長動力。

沈認為，現階段若「撈貨」，首選5G概念股，「ATM」股（即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團點評（3690））亦可考慮，至於本地銀行股，現階段不值得購入，若散戶近期不幸購入而「坐艇」，可待近日股價倘若反彈時避一避。