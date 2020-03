【肺炎熊市】大摩資管：4因素撐經濟不衰退　期權市場現入市信號

「新冠肺炎」疫情持續擴散,環球股市急挫,道指更於一星期內,兩度觸發溶斷機制。不過摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon就發表報告,稱疫情不會導致衰退。

報告以《How much more pain is there?》為題,稱自2009年「牛市」開始後,市場經歷一連串的衰退恐慌,包括2010年歐債危機、2011年政府債被下調評級、2015年信貸緊縮、2018年聯儲局過度收緊貨幣政策。他提到,上述事件中,標普500指數平均在相對短的時間內跌15%至20%,現時市場正面對新一輪衰退恐慌,股市跌幅亦相若。他問道,「現在究竟發生甚麼事?」

恒指今日由但位反彈,收市僅跌276點。(高仲明攝)

四大因素令他看好後市

他在文中表示,原本希望財政刺激措施可令大市從低位反彈,新冠肺炎及負面情緒,令大市向下,惟相信,所有問題將於今年下半年過去。他提到,經濟陷入停頓,若不願承認經濟有衰退機會「是太天真」。但他提醒,要確認衰退,經濟須連續兩季陷入負增長,若果經濟將會衰退,即代表全球將在整個夏季,要與冠狀病毒「抗疫」。

原因一、美國經濟強勁

他提到有4點,首先是美國經濟強勁,二月份數據是出眾的,新屋動工及零售銷售強勁。認為疫情來襲時,經濟是建基於堅實基礎上。

原因二、資金流入消費者的口袋

另外,利率急跌將帶來新一輪的抵押貸款再融資,令更多資金流入消費者的袋中,同時,低油價雖會傷害石油業,但會幫助消費者,令燃氣更便宜。

原因三、疫情過後經濟反彈

第三是參考美國過去的流感研究顯示,公共衛生事件帶來的經濟下行,往往緊隨其後的是經濟活動的大爆發,雖然今年第二季度數據表現慘烈,但稍後時間將會加速。

原因四、病毒「散播快」、「見頂快」

最後,縱觀中國和亞洲其他地區,確診個案於2月時達到高峰,現時病例正減少;又提到當中國達到100宗時,只花18天的時間便達頂峰。意味著病毒散播得快,同亦好快見頂。

總體而言,他相信今次只是另一次衰退恐慌,熊市通常不會在兩個半星期內,由歷史高位跌至低位。因此今次只是調整,而不是一次恐怖事情的開始。而中國由於早爆發疫情,預料好快會復甦。

自己暫時不考慮「追貨」

信中他又提到自己的投資部署,他指自己「當政客開始恐慌時,市場不再恐慌」(Markets stop panicking when politicians start panicking.)這樣的說法,認為市場極為悲觀,任何紓援情況,都會引發短期大反彈。不過他不會在首輪反彈時「追貨」,主因是相信壞消息未盡出。

Andrew Slimmon相信壞消息未盡出,因此不會在首輪反彈時「追貨」。(資料圖片)

期權市場顯示買入信號

能源方面,他認為能源價格具周期性,預測其走勢屬愚蠢,因此他不喜歡「能源價格將跌至零」的論調,希望市場保持冷靜。另外目前期權交易員感到恐慌,並以創紀錄價格買「Put」而不是「Call」,認為這是一個非常好的入市信號(a very good buy indicator)。

至於財政刺激措施針對的,正是受打擊最大的行業:旅行、休閒、金融、零售商—這些領域的反彈幅度最大。他重申,今次大跌市不會導致衰退,自己不會被厄運和悲觀者左右,恐慌將於夏天消失,更多痛苦將在短期內出現,會耐心等待加注的時機。