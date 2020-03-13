【肺炎熊市】大摩資管：4因素撐經濟不衰退　期權市場現入市信號

「新冠肺炎」疫情持續擴散，環球股市急挫，道指更於一星期內，兩度觸發溶斷機制。不過摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon就發表報告，稱疫情不會導致衰退。

報告以《How much more pain is there?》為題，稱自2009年「牛市」開始後，市場經歷一連串的衰退恐慌，包括2010年歐債危機、2011年政府債被下調評級、2015年信貸緊縮、2018年聯儲局過度收緊貨幣政策。他提到，上述事件中，標普500指數平均在相對短的時間內跌15%至20%，現時市場正面對新一輪衰退恐慌，股市跌幅亦相若。他問道，「現在究竟發生甚麼事？」

恒指今日由但位反彈，收市僅跌276點。（高仲明攝）

四大因素令他看好後市

他在文中表示，原本希望財政刺激措施可令大市從低位反彈，新冠肺炎及負面情緒，令大市向下，惟相信，所有問題將於今年下半年過去。他提到，經濟陷入停頓，若不願承認經濟有衰退機會「是太天真」。但他提醒，要確認衰退，經濟須連續兩季陷入負增長，若果經濟將會衰退，即代表全球將在整個夏季，要與冠狀病毒「抗疫」。

原因一、美國經濟強勁

他提到有4點，首先是美國經濟強勁，二月份數據是出眾的，新屋動工及零售銷售強勁。認為疫情來襲時，經濟是建基於堅實基礎上。

原因二、資金流入消費者的口袋

另外，利率急跌將帶來新一輪的抵押貸款再融資，令更多資金流入消費者的袋中，同時，低油價雖會傷害石油業，但會幫助消費者，令燃氣更便宜。

原因三、疫情過後經濟反彈

第三是參考美國過去的流感研究顯示，公共衛生事件帶來的經濟下行，往往緊隨其後的是經濟活動的大爆發，雖然今年第二季度數據表現慘烈，但稍後時間將會加速。

原因四、病毒「散播快」、「見頂快」

最後，縱觀中國和亞洲其他地區，確診個案於2月時達到高峰，現時病例正減少；又提到當中國達到100宗時，只花18天的時間便達頂峰。意味著病毒散播得快，同亦好快見頂。

總體而言，他相信今次只是另一次衰退恐慌，熊市通常不會在兩個半星期內，由歷史高位跌至低位。因此今次只是調整，而不是一次恐怖事情的開始。而中國由於早爆發疫情，預料好快會復甦。

自己暫時不考慮「追貨」

信中他又提到自己的投資部署，他指自己「當政客開始恐慌時，市場不再恐慌」（Markets stop panicking when politicians start panicking.）這樣的說法，認為市場極為悲觀，任何紓援情況，都會引發短期大反彈。不過他不會在首輪反彈時「追貨」，主因是相信壞消息未盡出。

Andrew Slimmon相信壞消息未盡出，因此不會在首輪反彈時「追貨」。（資料圖片）

期權市場顯示買入信號

能源方面，他認為能源價格具周期性，預測其走勢屬愚蠢，因此他不喜歡「能源價格將跌至零」的論調，希望市場保持冷靜。另外目前期權交易員感到恐慌，並以創紀錄價格買「Put」而不是「Call」，認為這是一個非常好的入市信號（a very good buy indicator）。

至於財政刺激措施針對的，正是受打擊最大的行業：旅行、休閒、金融、零售商—這些領域的反彈幅度最大。他重申，今次大跌市不會導致衰退，自己不會被厄運和悲觀者左右，恐慌將於夏天消失，更多痛苦將在短期內出現，會耐心等待加注的時機。