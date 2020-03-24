《日本經濟新聞》：中國有望最先擺脱危機

現在全球經濟的唯一好消息是中國逐漸戰勝疫情，經濟運轉越來越好。日媒表示，中國有望最先擺脱危機。

《日本經濟新聞》周一（23日）報道，目前情況看，最先暴發大規模疫情的中國有望最先擺脱危機，其國內製造業也將率先復甦。

有業界分析認為，這可能進一步推動一些投資者將工廠轉向中國，從而推動全球製造業結構的變化，但也有經濟學家警告說，中國製造業仍面臨新的危險，原因是其工業生產也依賴其他國家零部件供應，在疫情蔓延情況下，中國相關上游原材料、中下游製成品的生產成本將顯著上升，甚至也將面臨「斷供」風險。

在全球產業鏈高度相互連接，且長度及複雜性日益延伸的情況下，似乎很難有國家能置身事外。

有分析認為，疫情危機帶來的教訓，將推動中企在生產佈局、技術開發方面採取更積極舉措，特別是在高技術、高附加值領域加強投資，打破外界壟斷而增強獨立性。以半導體為例，晶圓、光刻膠等原材料市場份額基本為日本壟斷，而在內存、面板領域，韓國電子巨頭則佔據50%至75%的份額。

在以上領域，中國製造業的生產技術和產品競爭力仍顯薄弱，甚至存在無法自主化的「盲點」。疫情暴露問題，中國製造業在做大做強方面還面臨艱鉅任務。

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