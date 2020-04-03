【瑞幸咖啡造假】董事長發聲要元氣滿滿　中證監明言強力譴責

財務造假風波並未影響瑞幸咖啡董事長的信心，其在社交媒體上表示要元氣滿滿。

不過中國證監會則表示，高度關注瑞幸咖啡財務造假事件，對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。

中證監指，不管在何地上市的公司，都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行信息披露義務，中證監將按照國際證券監管合作安排，依法進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，保護投資者權益。

CMO稱不清楚資本市場的事

自曝財務造假股價重挫後，在美上市的中國企業瑞幸咖啡董事長陸正耀及CMO（首席營銷官）楊飛先後在朋友圈轉發同一張截圖，並稱要元氣滿滿。

值得一提的是，瑞幸咖啡CMO楊飛在朋友圈表示：「資本的事我也不清楚我也不想問大家也別問我。我就知道經歷這麼多看到這麼多，做人呢，兩件事最重要： 必須實事求是，永遠元氣滿滿！謝謝關心，我們反思。」

自曝財務造假後，瑞幸咖啡門店的銷量未受影響。（多維新聞網）

在4月2日的公告中，瑞幸咖啡將造假責任歸咎於COO（首席營運長官）劉劍及其4名下屬。瑞幸咖啡提交監管文件顯示，在審計截至2019年12月31日的年報發現問題後，董事會成立了一個特別調查委員會。

該調查委員會向董事會說明，發現COO劉劍以及多名下屬於2019年二季度至四季度期間虛增了22億元人民幣交易額，並虛增了相關的費用和支出。經特別委員會提議和董事會批准，公司中止了相關員工和涉及虛增營收合作方的合同，並將採取進一步的法律措施，追究相關人員的責任。

在4月3日，瑞幸咖啡APP和微信小程序雙雙宕機。瑞幸咖啡官微表示，瑞幸咖啡APP出現故障，程序正在緊急搶修中。