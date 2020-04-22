對沖基金橋水料全球企業損失20萬億美元　更甚於金融危機

橋水基金官方網站最新公布了關於新冠肺炎流行的研究報告，其稱疫情對全球公司造成的打擊是空前的，損失約20萬億元（美元‧下同），此前，該基金創始人達里奧（Ray Dalio）宣稱病毒帶來的影響比2008年金融危機還要糟糕。

橋水·達利歐曾表示，現在持有美國國債不合時宜。（Reuters）

到2020年年底，企業的槓桿率可能會達到20世紀90年代的水平，並需要重建資產負債表。橋水基金還重點觀察了美國、歐洲、日本和中國競遭受打擊的情況，但是根據各國刺激政策和行業敞口的差異，各國受到的衝擊也不同。中國受到的衝擊較大，但復甦較快，美國因為企業現金集中在科技巨頭，因此更多的企業將陷入流動性困境。

公司的損失已經引起了骨牌效應，因為公司試圖在全球封閉中生存下來。這次打擊的規模是空前的，橋水估計大約有20萬億元。部分損失將由營收承擔，部分將由家庭、企業、央行和政府的資產負債表承擔。橋水基金正在研究各個經濟體和實體經濟的損失規模，企業和經濟體之間在應對這一衝擊的能力方面存在巨大差異，而這些差異將推動經濟和市場的變化。

企業面臨數萬億元現金消失

這一衝擊將抹去超過5.5萬億元的企業利潤，和2.9萬億元的企業資產負債表上的現金。這可能會導致企業削減約6萬億元的勞動力和資本支出，並削減1萬億元的金融支出。即使有這些削減，大量公司仍將面臨巨大的資本需求，總計1.5萬億元。

儘管這些數字有很多不準確之處，但橋水認為，市場參與者和政策制定者應該把接下來的情況當作一個粗略的基本情況來考慮。

橋水基金首先研究了疫情對全球企業的總體影響，然後仔細研究不同經濟體之間的一些差異。

文章認為，全球需求將受到重創。因為當前全球經濟產出下降的嚴重程度和速度是在近代歷史上從未見過的，預計在短短几個月的時間裏，全球產出將下降近20%，2020年的平均倒退4%左右，甚至更糟。最大的問題是復甦的形式和速度。

收入的下降將對利潤造成巨大的打擊。正如最近失業人數激增所顯示的那樣，企業將竭盡所能削減成本。2020年全球上市公司和非上市公司的利潤損失總額可能在5萬億至6萬億元左右。第二季度可能是最糟糕的，全球上市非金融企業第二季度的淨利潤接近於零。財政和貨幣措施可能在一定程度上緩解這種下降。

橋水基金重點觀察了美國、歐洲、日本和中國遭受打擊的情況，每一個經濟體中，損失的收入、下游利潤損失和開支削減都是巨大的，但在打擊規模大小和最終由誰來承擔損失方面將會有重大的差異。這些差異來自不同經濟體的基礎結構、企業性質以及政策制定者的應對方式，這些都將是導致市場結果差異的關鍵因素。

或要考慮籌集資金

儘管美國利潤受到的衝擊總體上較小，但美國有更多上市公司將陷入困境。根據計算，如果不籌集新資本或採取比基本情況更大幅度的開支削減（例如，完全停止發放股息），按銷售額計算，約35%的美國公司（按市值計算的公司為20%）無法承受持續12個月的收入損失20%。

主要原因是，在美國，公司為了抵禦收入衝擊所擁有的緩衝能力，也就是他們的利潤率和資產負債表上的現金更集中於少數幾家公司（如科技巨頭），而在其他經濟體的分布則更平均。在美國，按盈利能力計算，前20%的公司將佔2020年收入損失的15%左右，但它們佔美國公司所有利潤和可用現金的一半左右。

退一步說，全球損失將在病毒消失後很長一段時間一直存在。如何處理和最終分配這些損失，將對全球前景和未來幾年各經濟體之間的差異產生巨大影響。