中國首富換人　宅經濟爆發　助騰訊馬化騰撼贏馬雲

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間令大多數人裹足不前，宅在家中。宅經濟的爆發，令中國互聯網企業騰訊﹙0700﹚董事長馬化騰取代馬雲，成中國新晉首富。

據內媒「券商中國」4月26日報道，宅經濟的爆發，令近年來積累了產業互聯網能力的騰訊狠狠地抓住了機會，微信、小程序、騰訊雲、騰訊會議、遊戲等業務可謂火力全開，覆蓋於廣泛的民生政務、醫療、消費和企業服務。

馬化騰超馬雲登頂中國首富。（新華社）

馬化騰身家達458億美元

截至4月24日，於香港上市的騰訊收報406.4港元，較3月低點上漲近25%，最新市值38,824億港元，約合5,009億美元，超越目前市值5,483億美元的阿里巴巴。

報道稱，騰訊的大漲也使得馬化騰財富大增。最新福布斯實時數據顯示，馬化騰最新身家為458億美元，馬雲身家為419億美元，這意味，馬化騰超越馬雲登頂中國新首富。

騰訊2C業務向2B轉型

實際上，馬化騰登頂中國新首富背後，正是騰訊2C業務向2B轉型後的爆發體現。

2020年疫情期間，「宅經濟」、「無接觸服務」，成為熱詞，騰訊近年來積累的產業互聯網能力抓住了這次疫情帶來的機遇。以微信為例，微信在民生政務、在線醫療、資訊信息和消費等多個領域充分發揮了鏈接與服務能力，給11億用戶提供無接觸服務。

同時，騰訊政務小程序用戶按月增長迅猛，疫情期間，騰訊的防疫健康碼成為全國服務用戶最多增長最快的健康碼，累計亮碼人數超過25億人次，覆蓋9億人口。

最為明顯的是，作為新基建代表——騰訊集團打造的雲計算品牌騰訊雲，在疫情期間表現亮眼，目前基礎設施覆蓋全球五大洲26個地理區域。在企業中，廣泛使用的騰訊會議正是騰訊雲旗下的一款音視頻會議產品，於2019年12月底上線，上線後正好趕上了1月底中國新冠肺炎疫情爆發。

目前騰訊會議已經成為當前中國最多人使用的視頻會議應用，在國外也備受歡迎。據了解，截至3月20日，騰訊會議國際版已經在全球超過100個國家和地區上線，包括馬來西亞、新加坡、印度、泰國及日本等。

值得一提的是，3月30日，聯合國在紐約總部宣布騰訊公司成為全球合作伙伴，為聯合國成立75周年提供全面技術方案，騰訊會議、企業微信將為這場有史以來最大規模的全球對話提供遠程會議服務，在線舉辦數千場會議活動。此外，4月15日，中國廣交會63年來首次搬到網上，宣布騰訊為官方指定技術服務商，為廣交會網上舉辦提供整體技術支持、平台研發服務與雲資源支撐。

遊戲娛樂版塊業務 流量增加

騰訊控股發佈的年報顯示，騰訊2019年營收為3,773億元，按年增長21%，而其中的騰訊金融科技及企業服務收入達到1,014億元，按年增長39%，主要受商業支付因日活用戶數及人均交易筆數的增加而帶來收入增長所推動，以及雲服務帶來的收入增加亦推動年度收入增長。其中，2019年騰訊雲服務收入超過170億元，增速持續高於市場，付費客戶數超過100萬。

此外，全民宅在家中，用戶在家休閒時間增加，遊戲和視頻音樂停留時間增加，也給騰訊的遊戲娛樂版塊業務增加了流量，進一步提高遊戲業務收入。

騰訊年報顯示，2019年遊戲收入為1,147億元，按年增長10%。騰訊遊戲收入增長主要是受惠於國內智能手機遊戲（包括《王者榮耀》及《和平精英》）的收入貢獻以及海外遊戲（如《PUBG Mobile》及Supercell的遊戲）的貢獻增加。