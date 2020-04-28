巴郡下月初舉行股東大會　巴菲特接班人漸浮出水面

巴菲特（Warren Buffett）旗下的投資旗艦巴郡4月27日發表聲明稱，在該公司的董事中，只有現年89歲的沃倫·巴菲特（Warren Buffett）和57歲的格雷格·阿貝爾（Greg Abel）將會出席此次年度股東大會。

據騰訊證券4月28日報道，在定於5月2日於奧馬哈舉行的巴郡年度股東大會上，投資者將首次有機會深入了解該公司副董事長阿貝爾，巴菲特的潛在繼任者，兩人都將在此次年會上回答投資者提問。

巴郡哈撒韋股東會在即，市場關注巴菲特是否退休。（Reuters）

通常來說，巴郡的年度股東大會可以吸引到3萬名或更多的公司股東與會，但由於受到新冠肺炎（COVID-19）病毒危機的影響，2020年該公司不會允許股東出席會議，而是將會召開一次虛擬會議。在以往的年會上，96歲的巴郡副董事長查理·芒格（Charlie Munger）會在年會上與巴菲特同台，但2020年他不會與會，而該公司的另一位副董事長、68歲的阿吉特·賈恩(Ajit Jain)也不會參加會議。

截至美股4月27日收盤，巴郡A類股上漲0.65%，報281,264美元；B類股上漲0.50%，報187.46美元。2020年截至目前為止，該股的表現較標普500指數落後6個百分點左右。

巴郡表示，巴菲特和阿貝爾在此次年度股東大會上不會回答有關「政治和或具體投資持股」的問題。這令人失望，因為巴菲特通常會回答有關個股持股的問題，如蘋果公司、可口可樂或富國銀行等。另外，他可能會被問及巴郡對2020年遭受重創的金融公司和航空股的大筆投資。

《巴倫周刊》稱，巴菲特應該會在巴郡年會上展示該公司的下一代領導人。自2018年初升任副董事長以來，身為巴郡資深高管的阿貝爾和賈恩一直都被視為最有可能接替巴菲特的接班人。阿貝爾負責管理巴郡旗下龐大的非保險業務，賈恩則負責保險業務。阿貝爾曾擔任巴郡哈撒韋能源公司（Berkshire Hathaway Energy）的首席執行官，目前仍擔任該公司的董事長；賈恩則一直領導着專業再保險部門。

鑑於阿貝爾的職責更加廣泛，而且比賈恩年輕，因此《巴倫周刊》認為他最有可能成為巴菲特的接班人。巴菲特即將在8月份迎來90歲生日，而目前還沒有迹象表明他想要放棄對巴郡的控制權。