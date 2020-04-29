【滙豐季績】高盛削滙控目標價6%至58元　料明年股息率10%

滙豐控股（0005）昨公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年跌48%，撥備預期信貸損失（ECL）按年增4倍至30.26億美元，超出市場預期。高盛發表報告，指滙控首季業績遜預期，並將2020至22年的每股盈利預測分別降低28%、6%及8%以反映盈利指引下降。基於收益預測降低，高盛將滙控目標價從62元，下調6.45%至58元，維持「買入」評級，並表示滙控2021年股息率約10%。

2020年稅前盈利預測為100.06億元，較行業平均預測水平低12%，高盛予滙控明年稅前盈利預測為152.78億元，高出行業預測水平5%，2022年稅利盈利預測為211.31億元，高出行業水平8%。高盛又預料滙控收入受壓，而且不會被削減成本而有抵銷，預計2020年預期信貸損失會上升。

摩通維持對滙控評級中性

摩根大通發表報告，指滙控就預期信貸損失、淨利息收入表現對一級資本比率的影響，都面臨壓力增加，維持對滙控評級中性，目標價維持42元。

摩通提到，滙控管理層對公司前景展望更趨審慎，表明ECL水平或會更高、收入面臨壓力、策略性轉型計劃推遲，一級資本比率有可能低於目前14.6%水平。

因此，摩通預計2020/21年度全年預測會有重大不利修訂，2020財政年度經修訂稅前盈利預測，較滙控預期低12%。